Laihialta lähdetään Vermon Kuninkuusravien voittojahtiin kolmen sukupolven voimin

Markku "Faari" Hietanen ajoi ensimmäisen kerran kilpaa ravilähdössä 60 vuotta sitten.

"Ajoin 12-vuotiaana Vaasassa kahdesti samana päivänä samalla hevosella ja voitin molemmat lähdöt. Ei silloin mitään ajolupia kyselty, sanottiin vain, että hyppää kärryille ja anna mennä", marraskuussa 72 vuotta täyttävä Hietanen naurahtaa.

Sittemmin hänelle on kertynyt kokemusta Suomen Hippoksen tilastojen mukaan noin 19 500 ajetun ravilähdön ja lähes 2 200 voiton verran. Todelliset lukemat ovat vielä komeammat, sillä miehen uran alkuvuosien kilpailut eivät tilastoissa näy. Hän on myös voittanut kaikilla kuudella vuosikymmenellä.

Markku tavoittelee vakavissaan kuningatarkilpailun voittoa Akaasian rattailla. Viime vuonna seppele jäi vaivaisen 0,2 sekunnin päähän, kun voiton vei Saaga S. Akaasiaa valmentaa sen omistaja Ari Oja-Nisula.

"Se menee niin hyvin, että ei tarvi paljon valmentajaa neuvoa. Akaasia lähtee hyvin ja siinä on sitä jotain. Ravivarmuus, jakso ja luonne ovat ratkaisevia tuommoisessa kilpailussa", ohjastaja kiittelee.

Hän kunnioittaa etenkin Saaga S:ää kovana vastustajana ja muistuttaa samalla, että varsinkin nuoret tammat voivat syttyä äkkiä huipulle.

"Vielä viime vuoden kesäkuun lopulla Akaasia oli Härmässä kuudes, joskin hyvällä ajalla. Jos silloin olisi joku sanonut, että se on kuningatarkilpailun kärkipäässä kuukautta myöhemmin, niin aika ison vedon olisi voinut ottaa vastaan. Mutta sen jälkeen se puhkesi kulkemaan", Markun poika Hannu Hietanen, 44, muistuttaa.

Hänelle startteja on kertynyt reilut 16 000 ja voittoja 1 650.

Kotitila ja valmennustoiminta ovat siirtyneet Hannun nimiin, mutta Markku on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa.

Tulin aamulla kymmentä vaille kuusi ruokkimaan hevoset ja auto oli jo pihassa, Hannu kertoo haastattelupäivänä.

Omasta parinkymmenen hevosen valmennustallista on kuninkuuskilpaan ehdolla Elias Intomieli. Se oli viime vuonna Turussa kokonaiskilpailun kuudes ja avausmatkalla jäi viime metreillä toiseksi.

"Sillä on ollut aiemmin jalkavaivoja, mutta nyt se on ollut hyvä. Vermoon tähdätään."

Elias Intomieli on nimensä veroinen sekä kilparadalla että kotona. Kovasti yrittävää oria ei voi päästää menemään vapaasti sen paremmin lähtökiihdytyksessä kuin loppukirissäkään, ettei laukka yllätä. Kestävyyttä ja vauhtia löytyy reippaasti.

Ei sillä ainakaan saa sakkoja kielletystä ajotavasta, Hannu Hietanen myhäilee.

Tammat pyörivät Team Eliaksen omistaman Elias Intomielen mielessä sen verran tiuhaan, että menohalujen hillitsemiseksi sillä ajetaan päivittäin.

Hannun tytär Eveliina Hietanen on tunnettu poniohjastaja. Startteja 15-vuotiaalle ohjastajalle on jo kertynyt nelisen sataa ja voittoja pian sata.

Vermossa juostaan myös A- ja B-kategorian ponien Suomen mestaruuksista. Eveliina Hietasen oma valmennettava, russ-poni Ernst Rivaldo, tavoittelee B-ponien mestaruutta kärrylähdössä. Merja Kaappolan omistama ori on Eveliinalla ylläpidossa.

Lainaohjastettava shetlanninponi Dynamit III on tulossa A-poneissa. Sen omistavat Patricia Haglund ja Jari Lukkarila. Valmennuksesta vastaa Nicole Haglund.

"Molemmilla on kykyjä mestaruuteen. Kun vain ravia pääsee, niin molemmat kuuluvat kärkiponeihin."

Kilvanajossa parasta on, kun näkee valmennettavan ponin kanssa tehdyn työn tuloksen, Hietanen sanoo.

"Kyllä likalla on ollut terävä ote hevosiin ihan pienestä pitäen. Ja sama sillä on kilvanajossa. Joillakin vaan on se kyky, että tietävät jo vähän ennen laukkaa, että hevonen aikoo laukata", Markku Hietanen jakaa tunnustusta pojantyttärelleen.

Viime vuonnakin Hietaset olivat Kunkkareissa kolmen polven voimin, joskin Hannu joutui jättämään käsivamman vuoksi ajotehtävät väliin.