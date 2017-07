Muistot Käpylän Kuninkuusraveista eivät himmene

Helsingin seutu on saanut viime vuosikymmeninä isännöidä Kuninkuusraveja harvakseltaan. Vermossa kunkkarit olivat viimeksi 1992, ja sen edeltäjä Käpylä isännöi kisoja viimeisen kerran vuonna 1970.

Kuninkaallisen seppeleen voittaminen pääkaupungissa on saavutus, johon on yltänyt vain kaksi elossa olevaa raviurheilijaa: Ponserilla 1992 kuninkuuden voittanut Anssi Niininen sekä kuningatarkisan Käpylässä 1970 voittanut Veikko Okkola, 76.

"Käpylässä tuli ensimmäinen titteli, ja onhan ensimmäinen aina merkittävin. Tellan kanssa oli oltu jo viidesti mukana ennen voittoa, ja välillä jo tuntui siltäkin, että tuleeko meidän vuoromme ollenkaan. Siihen aikaan oli kovat kilpakumppanit, etenkin Kalliosalon Veikon Marinka ja Lauri Kokon Helätin", kuopiolainen Okkola muistelee vuoden 1970 kisaa.

Kuningatarvoitto sinetöityi Käpylässä päätösmatkalla. Ennen sitä Tella johti Marinkaa yhdellä kymmenyksellä, mutta venytti eron maratonilla puoleen sekuntiin.

"Vaikka voitettiin maratonilla selvemmin, ei se mitenkään helppoa ollut. Marinka ei ollut heikko vastustaja missään kohtaa. Olihan se hieno saavutus ja iso meriitti uralle, kun viimein saatiin voitto kokonaiskisasta", Veikko Okkola kiittelee.

Tella oli aikansa supertamma, sillä se oli kuningatarkisassa kaikkiaan kahdeksan kertaa. Elämänsä hevosen hyvät ominaisuudet ovat miehellä elävästi mielessä.

"Tella oli rehellinen hevonen, joka antoi itsestään irti sen, mitä pystyi. Se oli myös hyvä ajaa, eikä painellut ylimääräisiä, vaan totteli hyvin ohjastajaa."

Veikko Okkolan menestys ei jäänyt Tellaan, vaan hän oli myös 1980-luvulla Kuninkuusravien vakiokasvoja. Hän oli 1982 ja 1984 mukana kuningatarkisassa Tiralla ja ajoi 1985 Tellan tyttären Tellenin kuningatarkisan kakkoseksi. Kuninkuuskisassa hän oli 1986, jolloin ajoi Tiran pojan Vinkauksen kokonaiskisan kakkoseksi.

Tellenille ja Vinkaukselle visiitit kuninkuustasolla jäivät ainutkertaisiksi.

"Tellenille tuli ongelmaa vuohiseen. Vinkaus taas ei enää halunnut juosta, vaan rupesi hiljentelemään lopussa", omistaja-valmentaja kertaa.

Okkolan ammatti oli maanviljelijä, mutta raviurheilijan ura oli merkittävä haara myös hänen työelämässään. Enimmillään Okkola ajoi 1980-luvulla 40 voittoa vuodessa, vaikka hevosia oli enimmilläänkin vain puolisen tusinaa.

"Toiset eivät vielä laittaneet hevosia niin hyvästi kuntoon", Okkola olettaa menestyksensä salaisuudeksi.

"Meillä hevosilla ajettiin työajoa, mutta kyllä siinä sivussa käytiin lenkilläkin."

"Hyvässä kunnossa ne olivat, ja piti katsoa myös, että niitä ei aja ihan mahdottoman jäykäksi."

Nykyisin Okkolan pihassa on neljä hevosta, joista kolme on Tellan sukua. Alkukesästä syntynyt pikkuvarsa on ravikuningattaren tyttärentyttärentyttärentytär. Sen emä, viimeksi kaksi vuotta sitten kilpaillut Telniina on Veikko Okkolan viimeisin ajohevonen.

"Kyllä ne vuodet ovat ohi. Aikansa kutakin."