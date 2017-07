Näin Vermon Kuninkuusravien äänityöläiset varautuvat urakkaan: Kuin koulun sanakokeisiin lukisi

Selostaja ja kuuluttaja työskentelevät Kuninkuusraveissa kuten raveissa yleensäkin katsomorakennuksen ylimmässä kerroksessa yhdessä tuomariston kanssa.

Kuuluttajan kautta tuomaristo viestii myös muun muassa hylätyksi tulevista hevosista.

Radalla pyörivä haastattelija puolestaan välittää tunnelmat lähtöjen voittajaseremonioista koko yleisölle.

Suurtapahtuma kaikkine oheisohjelmineen, haastatteluineen ja puheineen tekee äänityöläisten tehtävästä tärkeän ja haastavan.

"Etukäteen tehdään minuuttiaikataulu, jonka mukaan pyritään etenemään, mutta aina matkan varrella tulee viivästyksiä. Yksikin lähdönuusinta jo aiheuttaa painetta, mutta sitten pitää vain improvisoida", Oulusta ympäri ravi-Suomea sukkuloiva selostaja Antti Pylkkänen valottaa.

"Meillä on vallan mainiot henkilökemiat. Lauri on todellinen "turboahdin" ja Marinkakin on pirskahtelevampi ihminen kuin minä, hän lyö lisää löylyä. Se on sellainen kauhun tasapaino", hän nauraa.

Turboahdin Hyvönen meklaroi kuninkuusraviperjantain varsahuutokaupan ja jatkaa lauantain ja sunnuntain raveissa voittajahaastattelijana. Saman urakan hän on vetänyt jo kolmissa aiemmissa Kuninkuusraveissa.

"Tehtävä on luoda tunnelmaa ja koettaa haastatteluiden kautta välittää sitä fiilistä, joka hevosten taustajoukoilla on, kun oma hevonen voittaa kuninkuusraveissa. Ne on monesti liikuttavia hetkiä itsellenikin", Lauri "Late" Hyvönen valottaa.

Tunnelmaa hän todella osaakin luoda. Hyvönen palkittiin työstään Vuoden raviteolla kotiradan Joensuun Kuninkuusravien jälkeen.

Vaikka koko viikonlopun aikana käveltyjä kilometrejä tulee paljon, Vermon kuninkuusravit eivät ole Hyvösen fyysisesti vaativin urakka tänä kesänä.

Miehen on nimittäin määrä pyöräillä Joensuusta lähes 1 000 kilometrin matka Uumajaan. Hän lupasi taannoin taittaa pyörällä koko reissun, jos Ruotsiin valmentajaksi muuttanut Mika Haapakangas voittaisi Uumajan valmentajaliigan. Ja koska näin kävi kaudella 2016, syyskuussa tulee aika toteuttaa lupaus.

Pyöräilytreenit sujuvat hyvin, vaikka olenkin paljon poissa kotoa, Hyvönen kuittaa.

Koko kolmikolta vaaditaan ennen vuoden suurinta ravitapahtumaa erityistä valmistautumista, mutta rutiini auttaa tässäkin asiassa. Hevoset ja kuskit erivärisine ajopukuineen ovat tulleet vuosien mittaan tutuksi, ja lähempänä tapahtumaa taotaan kyseisen viikonlopun lähtölistat lähimuistiin.

"Kun lähtölistat ilmestyvät, painetaan hevosten numerot ja nimet mieleen. Se on vähän kuin ruotsin sanakokeisiin lukemista. Ei sekään aina ollut sisäistämistä, vaan aika lailla ulkoa opettelemista", Antti Pylkkänen vertailee.

"Toisaalta prosessi on kaiken aikaa käynnissä ja pitää imeä itseensä tietoa, jotta homma ei ole päälleliimattua", yhdeksänsiin kuninkuusraveihinsa äänityöläisenä valmistautuva Pylkkänen tähdentää.

Kuninkuusravit juostaan maan pääradalla Vermossa 4.–6. elokuuta.

Uutinen ja muuta ennakkotietoa löytyy tapahtumaliitteestä. Kunkkarikatalooki ilmestyi MT:n välissä keskiviikkona 12. heinäkuuta.