Neljännen polven ravivalmentaja kiersi maat ja mannut - viihtyy nyt kotimaisemissa

Mia Lamminen toi hevosensa maalaismaisemiin Porin Niittymaalle toukokuussa. Aiemmin hän piti tallia Porin raviradalla, jonkin aikaa päällekkäin myös maaseututallin kanssa.

”Se oli lopulta ramppaamista kahden paikan välillä. Valmennettavia ei ollut niin paljoa, että olisi kannattanut palkata lisää työvoimaa. Hevosetkin piristyivät kun tultiin tänne.”

34-vuotias Lamminen on työskennellyt ravihevosten parissa parikymppisestä alkaen.

”Lähdin silloin Ruotsiin Kari Lähdekorvelle hevosenhoitajaksi. Olin siellä neljä vuotta ja lähdin Jenkkeihin. Sieltä tulin takaisin Ruotsiin. Kävin vielä pari vuotta Ranskassa ja palasin Suomeen. Kun silloinen työnantajani Janne Ranta-Krenkku lähti Ruotsiin, aloitin samoissa tiloissa Porin radalla oman tallin pitämisen heinäkuussa 2016.”

Hevosia Lammisen valmennuslistalla on riittänyt kohtuullisesti. Nyt valmennettavia on seitsemän. Kaikki ovat lämminverisiä.

”Sen on kyllä huomannut, että uusia valmennettavia on aika hankala saada. Ja noin ylipäätään Suomessa valmentajan on vaikea saada sellaista kuukausimaksua, joka työstä pitäisi saada.”

Hän näkee suomalaisessa raviurheilussa myös myönteistä kehitystä. Palkintotason nosto on antanut valoa tulevaisuuteen.

”Mielelläni otan lisääkin hevosia treeniin. Tarkoitus on tehdä muutama lisäpaikka hevosille tähän samaan pihaan”, Lamminen sanoo.

”Kovin isoksi toimintaa ei ole tarkoitus laajentaa, kymmenkunta valmennettavaa olisi sopiva määrä.”

Vaikka tallissa on vain lämminverisiä, suomenhevosetkin ovat Lammiselle tuttuja. Hän on syntynyt tunnettuun satakuntalaiseen ravisukuun ja hevoset ovat olleet selkeä uravalinta pienestä pitäen.

Suvun tunnetuin hevosmies on Mian isän isoisä Eino ”Taata” Lamminen. Hänen menestyshevosiaan olivat muun muassa legendaariset Vilperi ja Mutrin Lento, joista periytyy valtava joukko juoksijoita. Mian isä Pekka Lamminen muistetaan parhaiten Kirmorin ja Minban rattailta.

”Kävin ammattikoulussa kokkipuolen lähinnä sen varalta, jos joskus ei pysty tekemään hevoshommia”, Mia Lamminen kertoo.

Mia Lammisen valmennussysteemi perustuu vetojen ajamiseen pehmeällä 500 metrin suoralla, joka lähtee tallin pihasta. Hiittejä ajetaan kahdesti viikossa ja kerran viikossa hevosia kävelytetään metsälenkillä.

”Jos ajetaan täydet vedot, niin se on yhdeksän kappaletta. Alusta on sen verran raskas, että vauhdit ovat ihan maksimissaan 1.40:n luokkaa.”

Porin radalle on matkaa kymenkunta kilometriä, joten tarvittaessa siellä on helppo käydä hiitillä.

Maailmalta mukaan tarttui paljon tietoa ja kokemusta erilaisista valmennussysteemeistä.

”Kauhea määrä pieniä asioita. Niitä sitten sovellan näissä olosuhteissa. Nykyinen systeemi vastaa aika pitkälti Ruotsin aikaa.”

Tallin nimekkäin kilpuri on tällä hetkellä 1.11,7-aikainen italialaistamma Rialba RL, jonka Lamminen omistaa yhdessä miesystävänsä Arimo Ruohomäen kanssa.

Nuoremman pään hevosista mielenkiintoisin on Lammisen asiakkaiden omistama Muscles Suen varsa So Perfectistä.

”Kaksivuotias Suejedi tuntuu niin lahjakkaalta, että siitä voisi olla ensi vuonna ikä­luokkakisoihinkin. Edellyttäen tietysti, että kehitys jatkuu hyvänä myös ensi talvena”, Lamminen sanoo.