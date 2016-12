Nuorta suomenhevosta on tästä enää vaikea parantaa - totinen rentoutuja, Ellin Sisu

Ellin Sisu on kaikkien aikojen nopein nuori suomenhevonen. Se juoksi syyskuussa 4-vuotiaiden Suomen ennätyksen 25,0a ja on kilpailuissa painellut toistuvasti kilometrin liki 1.20-vauhtia, mikä raja oli pitkään suomenhevosille rikkomattomana pidetty.

Valmentaja ja osaomistaja Pauli Raivio Hankasalmelta vahvistaa luontaisen nopeuden olevan oriin suurin valtti.

Se on syntynyt urheilijaksi. Sillä on helppo ravi, hän kuvaa.

"Kun (kisa)reissu on tehty, Sisu osaa rentoutua. Se saattaa heittää nukkumaankin kesken päivän. Taito palautua on lajissa tosi tärkeää ja se myös matkustaa tosi hyvin."

Kuten monilla nuorilla suomenhevosilla Sisun "huono" puoli on malttamattomuus.

"Periaatteessa se on kiltti ja mukava. Mutta osin se on vielä vähän ronski kuten ikänsä puolestakin voi ajatella. Yksin ajaessa se on vähän totinen ja tahtoo olla kiire niin kuin kilpaillessakin."

Harjoittelun liiallista vakavuutta koetetaan välttää uimisella. Sisun oma suosikki on kahlaaminen kärryn kanssa rantavedessä. Myös siitä ori pitää, kun se saa tyttökaverin mukaan lenkille kärryn perään juoksemaan.

Raivion perheellä on menestysputki. Etenkin nyt 5-vuotias Tähen Toivomus, joka joutui harmillisesti jäämään pois pääkisasta Derbystä ikävästi pitkittyneen hengitystietulehduksen vuoksi, tunnetaan.

Paulilta on usein kysytty, kumman hän kahdesta peräkkäisestä Kriterium-voittajasta pitäisi. Vastaus kuuluu: molemmat.

”On kahdenlaisia lahjakkaita suomenhevosia. Sisu on vilkasta sorttia, Toivomus ja sen isoveli Tähen Topelius ovat aika viilipyttyjä, mutta ne tekevät yhtä lailla työnsä loppuun asti.”

Ellin Sisu jäi lokakuun alun Kriterium-voiton jälkeen lomalle. Raivio ja kolme muuta omistajaa sopivat asian heti voittoisan Teivon reissun jälkeen. Ori voitti kaikki starttinsa, vaikka kauden alku oli dramaattinen.

Ensimmäisen startin jälkeen toukokuussa tapahtui vamma, joka joskus sattuu oreille: sen suoli työntyi kivespussiin. Ilman nopeaa leikkausta hevonen jopa menehtyy muutamassa tunnissa.

"Jos sen ura olisi siihen katkennut, olisi ollut hirveä rangaistus. Kun itse tiedettiin se lahjakkaimmaksi hevoseksi, mikä meillä on ollut", Pauli Raivio sanoo.

Nuoren hevosen harjoittaminen niin, että sen ura kestää myös aikuisena, on todellinen taitolaji.

”Ehkä suurimmat virheet tehdään 3–4-vuotiaina. Ne on saatava treenattua niin, että ne eivät pääse väsymään. Hevosella pitää olla joka kerran hyvä mieli, kun tulee lenkiltä kotiin”, valmentaja tuumii.

Sisun vireyden suhteen Raivio ei ole huolissaan.

"Ikä tasoittaa aina. Jos kokolaput voidaan jättää silmiltä pois, se tekee siitä varmasti rauhallisemman."

Pauli ja Ritva Raivio pitävät Hankasalmella Paulin sedältä perittyä pientilaa. 14 karsinapaikasta käytössä on yhdeksän. Työmäärä on mitoitettu niin, että pariskunta selviää töistä kahden. Tytär Laura käy auttamassa vapaapäivinään.

"Toki lämminverisetkin ovat hyviä. Mutta suomenhevoset ovat vaan jotenkin niin järkeviä."

Pauli kertoo sedän tarinan tilan työhevosesta, joka oli rintamalla täydet viisi vuotta. Kun se haettiin Hankasalmen asemalta, se muisti 30 kilometrin mutkikkaalla reitillä oikein joka risteyksen, jotta pääsi kotiin.

"Ei kaikki hevoset ole viisaita, kuten ei ihmisetkään. Mutta nämä yhdeksän ovat kaikki hyviä."

Valmentaja nostaa vahvuudeksi myös suomenhevosen pitkäikäisyyden.

"Suomenhevosilla on päässyt pidemmälle, ainakin minun systeemiin sopii parraiten."

"Kun sattuu hyvä, sillä voi ajaa jopa 13—14 vanhanakin. Se ei siis ole sellainen, että kilpaillaan vain kahtena ekana vuonna ja sitten on ura ohi."

Suomen tulevien 100-vuotisjuhlien kanssa samaan aikaan kansallisrodun kantakirja täyttää 110 vuotta. Suomenhevosen kehityksestä on koko aukeaman juttupaketti perjantain MT:n viikonvaihdesivulla.

ELLIN SISU

4-vuotias ori kuuluu nopeimpien nuorten suomenhevosten joukkoon.

ennätykset 25,0a (4v. SE) ja 29,4a (3v. SE)

voittanut 11 startistaan 10, vuonna 2014 mm. Kriteriumin, PikkuPrinssin ja OuluExpressin voittaja.

väriltään rautias, säkäkorkeus 165 senttiä.

isä: Visul, emä: Jenniver, emänisä: Turo

kasvattaja Jussi Virtanen, Tampere

omistajat: Liimatainen Teemu, Raivio Pauli, Rossi Erkki ja Varis Unto, Hankasalmi - Konnevesi

valmentaja Pauli Raivio ja hoitaja Laura Raivio

ohjastajat Jorma Kontio ja Henri Bollström

