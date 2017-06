Oriinomistajan kampanja kasvatuksen lisäämiseksi - Suikun Rilla astuu tammoja ilmaiseksi

Kuopiolainen Harri Sulku tarjoaa omistamansa oriin Suikun Rillan ilmaiseksi tammojen käyttöön suomenhevosen 110- ja Suomen 100-vuotisjuhlien henkeen.

Haluamme näin antaa kiitosta suomenhevoselle ja muille suomenhevosia harrastaville ihmisille kaikesta siitä, mitä me olemme saaneet Rillalta, Sulku perustelee.

Hän toteaa, että aikanaan kun tarvittiin paljon työhevosia, hevosjalostusliittojen alueilla astuivat ilmaiseksi hyväsukuiset "liiton oriit". Rilla toimii nyt vähän samalla ajattelulla, kun on nähtävissä, että monia suvukkaita tammoja jää astuttamatta erinäisistä syistä.

Ori viettää omistajansa mukaan ansaittuja vapaaherran päiviä Kuopion Ranta-Toivalassa. Astutukset hoidetaan luonnonmenetelmin, mutta tammojen vierailut on luonnollisesti sovittava ennalta.

Sulku kertoo, että laidunpaikat riittävät useammallekin tammalle yhtä aikaa.

Siirtoina spermaa ei ole saatavissa. Luomuun päädyttiin, koska siemennys oriasemalla olisi aiheuttanut kustannuksia.

Suikun Rillan astutus on ilmainen, eikä syntyvästä varsasta myöskään peritä varsamaksua.

Nyt 13-vuotias Suikun Rilla päätti kilpauransa vuonna 2015. Sen ennätys kirjataan lukemin 22,5a ja se ehti ansaita reilun 102 000 euron potin.

Ori on viimeinen suomenhevonen, joka on onnistunut voittamaan kutsukilpailuna juostavan Pariisin kylmäveriottelun keskitalvella. Voitto vuonna 2012 irtosi Vincennesin radan kylmäveristen ennätysajalla, joka on edelleen voimassa.

Suikun Rilla on kantakirjattu II-palkinnolla.

Sen emä on Nasatar, emänisä Patrik ja emänemä Arokatja. Emän puolen tammalinjalta on syntynyt useita menestyneitä juoksijoita kuten Hilun Mestari, Turo, Hovi-Ari, Teme, Tino ja Tume. Tuoreempaa kaartia tammalinjalta edustavat esimerkiksi Villiaura ja Marat.

Harri Sulku omistaa Rillan Takter Oy:n kautta. Oriin ovat kasvattaneet Kauko ja Maarit Multisilta Kankaanpäästä.

Lisää tietoa ja kuvia Suikun Rillasta löytyy Sukupostista.