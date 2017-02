Oulun ravien onnettomuus jakaa mielipiteet: Poikkeukselliseen tapaukseen on vaikea ottaa kantaa

Katajan Kunnarin omistaja Martti Olsen Torniosta on tuohtunut, kuinka hitaasti hänen hevosensa onnettomuuden selvittäminen sujuu. 6-vuotias suomenhevonen lopetettiin Oulun ravien jälkeen 9. tammikuuta.

”Vaikka tapauksesta ei poliisitutkinnan myötä tulisi edes syytteitä tai tuomioita, Hippoksen täytyy näyttää, millaista on hyvä raviurheilu. Loukkaantuneella hevosella ajaminen ei ole sitä”, Olsen painottaa.

Suomen Hippoksen sääntövaliokunta kokoontuu käsittelemään asiaa tänään tiistaina. Oulun poliisi tekee asiasta esitutkintaa, jonka on määrä valmistua ensi viikolla.

MT:lle Olsen sanoo, ettei hän syytä ketään: ”Tällaisia loukkaantumisia sattuu raveissa paljon. Ne kuuluvat lajin riskeihin.”

Se, mikä ei omistajan mukaan kuulu lajiin, on tapahtumien jatko. Loukkaantunut hevonen juoksi kaksi täyttä kierrosta maaliin. ”Keskeyttäminen ei ehkä olisi Kunnaria pelastanut, mutta olisi se ainakin ollut kaksi kilometriä vähemmän kärsimystä.”

”Mitään muuta emme toivo, kuin että Hippos tekee sen, minkä mikä tahansa suoraselkäinen lajiliitto tässä tilanteessa tekisi: suorittaa oman tutkintansa, tekee päätelmät ja langettaa rangaistukset.”

Suomen ravivalmentajien puheenjohtaja Tuomo Ojanperä kertoo, että onnettomuudesta on käyty keskustelua ammattivalmentajien ja -ohjastajien kesken. ”Seuraavassa hallituksen kokoontumisessa se käydään varmaankin läpi.”

Tilanne nähdään poikkeuksellisena yksittäistapauksena, johon yhdistyy valitettavia yhteensattumia. ”Siksi sen perusteella ei voida ryhtyä ohjeistamaan tarkasti tai ottamaan kantaa”, Ojanperä katsoo.

Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen pitää samalla tavoin tapausta erittäin valitettavana mutta muistuttaa, että syyllisten etsiminen ei auta.

Lajin toiminnasta ja ravilähtöjen säännöistä ollaan Mäkisen mukaan joka tapauksessa järjestämässä yhteiset keskustelutilaisuudet ohjastajille ja tuomaristolle kymmenellä radalla kevään kuluessa.

Järjestön uusi puheenjohtaja Antti Lehtisalo edellytti Hevosurheilun haastattelussa (HU 27.1.) toimia ravien julkikuvan siistimiseksi.

Ravivalmentajien näkökulmasta kilpailusäännöt ovat hyvät, kunhan niitä sovelletaan yhteneväisesti kaikilla radoilla.

Tuomo Ojanperä pitää tilaisuuksia tervetulleina, koska edellisestä, maakunnat kattavasta keskustelukierroksesta on aikaa. ”En sinänsä näe, että ravien toimintakulttuurissa on mitään suurta isoa korjattavaa, mutta aika on semmoinen, että näihin asioihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.”

