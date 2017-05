Petäjäveden Polara voitti norjalaiset ja ruotsalaiset Elitkampenissa

Polara puolusti suomenhevosen kunniaa parhaalla mahdollisella tavalla Elitloppet-sunnuntaina juostussa Elitkampenissa.

Ruuna otti omistajilleen Janne Tiaiselle ja Antti Tupamäelle 300 000 kruunun arvoisen voiton. 1640 metrin ryhmäajo taittui mainioon kilometriaikaan 19,0.

Jörgen Westholm ajoi Odin Tabacilla johtopaikalta ja Tupamäen ohjastama Polara runnoi sen rinnalla pitäen vauhdin tasaisen kovana. Loppusuoralla Polara venyi varmoin ottein ensimmäisenä maalilinjalle ennen Norjan Kleppe Slaurenia ja Ruotsin Månprinsen A.M:ää.

"Tähtäsin startissa johtavan rinnalle, kun näin etten ihan pääse keulaan. Tuntuu ihan mahtavalle, tämä on ylivoimaisesti suurin voitto urallani", riemuitsi Antti Tupamäki, joka on myös 7-vuotiaan ruunan valmentaja.

Polara on Vieskerin ja Ryntäyksen jälkeläinen, ja sen on kasvattanut Petteri Salonen. Polara on kilpaillut 40 kertaa ja voittanut niistä 25. Voittosumma on noin 170 000 euroa. Ruuna sai voiton myötä jo toisen kutsun Härmään Power Parkin Nordic King -kilpailuun juhannukseksi.

TalkKari vieraili Tupamäkien perinteikkäällä hevostilalla alkuvuodesta.

Elitloppet-finaalin vei nimiinsä suuryllättäjänä Timoko. Björn Goopin ajama konkariori latasi keulaan lähtökiihdytyksessä ja karkasi maalisuoralla suosikeilta. Voittoaika mailin ryhmäajossa oli 9,0.

10-vuotias ranskalaisori Timoko on kilpaillut Euroopan huipulla 2-vuotiaasta asti ja voittanut lähes kaiken mahdollisen. Orin voittosumma hipoo viittä miljoonaa euroa. Elitloppet-voitto oli sille toinen.

Suomen D.D.'s Hitman selvisi finaaliin ja oli sen viimeinen. Elian Web karsiutui finaalista.

Timoko nähdään ilahduttavasti jälleen myös Suomessa, 17. kesäkuuta juostavassa Kymi GP:ssä Kouvolassa. Kutsun kisaan ovat myös saaneet sinivalkoisista hevosista Elitloppet-edustajat D.D.`s Hitman ja Elian Web sekä Workout Wonder ja Seinäjoki-ajon voittaja Twister Bi.

Elitkampen on katsottavissa videolta: