Ponilla on vaara loukkaantua hevoskuljetusvaunussa – muotoilija ratkaisi ongelman valjailla

Ponit eivät ole tuoneet Johanna Karjalaiselle suuria voittoja. Ne eivät juokse raveissa, eivätkä osaa koulu­kuvioita. Karjalaiselle on silti tärkeää, että ne voivat hyvin.

Tavoite parantaa poniensa hyvinvointia on muuttanut hänen elämäänsä. Vanhan navetan ympärille rakennetuissa aitauksissa on kaksi ponia. Kun mustaa shetlanninponia lähestyy, se pitää pientä hörinää. ”Lotte on puhelias”, Karjalainen sanoo lämpimästi.

Viereisessä aitauksessa on Loten poika, seitsemänvuotias Odin. Se innosti Karjalaisen lähtemään nykyiseen ammattiinsa muotoilijaksi.

Asuessaan työnantajan alivuokralaisena Karjalainen tutustui Lotteen.

”Se oli aliravittu, matoinen, tottumaton käsittelyyn ja kaiken kukkuraksi sillä oli täitä. Mutta luonne oli kultaa.”

Lotte pyöristyi ja pyöristyi, kunnes selvisi syykin: se oli kantavana.

Kolmen kuukauden päästä syntyi harmaa varsa, Odin. Karjalainen seurasi harmaan poniorin touhuja hurmaantuneena. Hän ei voinut jättää sitä, vaan päätyi ostamaan sekä Loten että Odinin itselleen.

Viedessään Odinia orilaitumelle ensimmäistä kertaa Karjalainen tajusi, kuinka rankkaa hevosenkuljetus­vaunussa matkustaminen poneille on.

Ponit heiluvat trailerissa edes­takaisin.

”Jarrutuksissa ne voivat lyödä nenäpiinsä etupuomiin”, Karjalainen sanoo. Osa ratkaisee ongelman sitomalla ponin takapuomiin.

”Mitä sen niskasta on jäljellä, jos kuljettaja ajaa kolarin”, hän pohtii. ”Pelkästä äkkijarrutuksesta voisi tulla nikamavaurioita.”

Voisiko Odinille laittaa turvavyötä? Ei, mutta valjaat voisi.

Karjalainen valvoi öisin pyöritellen päässään, millaiset valjaiden olisi oltava. Nyt vain pitäisi suunnitella ne – mutta kuinka, kun ei ole sellaista koskaan tehnyt?

Ratkaisu oli lähteä opiskelemaan muotoilijaksi. Opinnoissa ei kuitenkaan keskitytty tuotteen tekemiseen. Tutkinto tuli valmiiksi, valjaat eivät.

Kehittääkseen valjaitaan eteenpäin Karjalainen kävi vielä tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon.

Valmiiden valjaiden materiaali muistuttaa turvavöitä. Ne joustavat, joten törmäyksissä ja töyssyissä valjaat antavat hieman periksi. Poni kiinnitetään valjaista lähelle takapuomia.

Hätätilanteessa ponin saa vapaaksi pikalukolla tai mukana tulevalla turva­vyöleikkurilla.

Karjalainen on kuvannut nettiin videon, jossa Odinilla ei ole valjaita, mutta Lotella on: videolla Odin heiluu trailerin liikkeiden mukana, Lotte lepuuttaa nojaamalla valjaisiinsa kaikessa rauhassa.

Reaktioita valjaisiin on kahden­laisia: Osa kuljettaa poneja entiseen malliin, koska niin on aina tehty. Osa on kuljetus­valjaista innoissaan.

Valjaita käyttävät muun muassa ravi­ponien omistajat, joille kertyy paljon ajokilometrejä. Myyntiin Karjalainen ei kuitenkaan keskity. Hän on omien sanojensa mukaan ennemmin suunnittelija kuin myyjä.

Päätavoite on jo saavutettu: Matkat taittuvat niin, että Odinilla on hyvä olla.