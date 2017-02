Raisioagrolta rehu juhlivalle suomenhevoselle - lupaa helpottaa kesäihottuman oireita

Raisioagro on kehittänyt Sankari-hevosrehun, jota myydään suomenhevosen kantakirjan 110-vuotisjuhlavuoden ajan. Rehu on kehitetty tukemaan kesäihottuman hoitoa, joka on joissain suomenhevossuvuissa yleistynyt vaiva.

Hevosrehujen kehityksestä vastaava tutkimusagronomi Katri Virtanen kertoo rehun sisältämien omega-3 ja omega-6-rasvahappojen lieventävän kesäihottuman oireita, parantavan ihon kuntoa ja lisäävän karvan kiiltoa.

Rehussa on myös eläimen vastustuskykyä kohentavia antioksidantteja. Lisäksi rehun suunnittelussa on otettu huomioon suoliston hyvinvointi.

Virtanen veikkaa, että rehuun lisätty omena on myös omiaan lisäämään sen maittavuutta.

Raisioagro lahjoittaa jokaisesta myydystä rehusäkistä euron Luonnonvarakeskuksen (Luke) suomenhevosen geenivaraohjelmaan.

"Siitoseläimiä on verrattain vähän. Suomenhevosen monipuolisuuden säilyttäminen niin perimän kuin käyttöominaisuuksien osalta on erittäin tärkeää alkuperäisrotumme elinvoimaisuuden edistämiseksi", perustelee Raisioagron tuoteryhmäpäällikkö Heidi Silvennoinen kampanjaa.

Alkuperärotujen geenipankit, joita Luke ylläpitää maa- ja metsätalousministeriön velvoittamana, varmistavat rotujen tulevaisuuden.

"Suomenhevosten yksilömäärän käydessä pieneksi myös rodun monimuotoisuus pienenee ja perinnölliset sairaudet lisääntyvät. Mitä suurempi geneettinen monimuotoisuus on, sitä parempi on populaation kestokyky ja sitä paremmin alkuperäisrotu selviää muuttuvissa olosuhteissa", toteaa Luken hevostaloustutkimuksen erikoistutkija Markku Saastamoinen.

Vuoden loppuun myytävällä erikoisrehulla kerätään varoja nimenomaan terveysominaisuuksiltaan parhaiden suomenhevosten sukusolujen keräämiseen.

Suomenhevosia on noin 20 000 ja viime vuosina syntyvien varsojen määrä on painunut jopa alle tuhannen, mitä pidetään geenivarojen säilymisen kannalta alarajana.