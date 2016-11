Ravinetti: Hippoksen pj-vaali sai oudon käänteen - uusi vaali vastoin järjestön vakiintuneita sääntöjä?

Suomen Hippoksen puheenjohtajuusvaalissa on jälleen hyvin erikoinen tilanne.

Hevosalan keskusjärjestön valtuuskunta kokoontuu torstaina ja tarkoitus oli valita puheenjohtaja elinkeinoministeriksi valitun kansanedustaja Mika Lintilän (kesk.) tilalle. Samalla valitaan uusi hallituksen jäsen Vesa Mäkisen paikalle, koska tämä siirtyy järjestön toimitusjohtajaksi vuodenvaihteessa.

Pohjoisen alueen seitsemän ravirataa ja hevosjalostusliittoa ovat lähettäneet valtuuskunnan jäsenille lakimiehen lausunnon, jossa varoitetaan, että puheenjohtajan vaali voi johtaa valitukseen.

Asiasta uutisoi lauantaina verkkopalvelu Ravinetti.

Lakimies tulkitsee Hippoksen sääntöjä niin, että hallituksen puheenjohtajan jättäessä tehtävän kesken kauden varapuheenjohtaja ottaa tämän tehtävän hoitaakseen loppukaudeksi. Muut hallituksen jäsenet sen sijaan valitaan valtuuskunnassa.

Tämän tulkinnan mukaan oululainen varapuheenjohtaja, asianajotoimiston yrittäjä Kari Eriksson olisi automaattisesti puheenjohtaja.

Hän on hallituksessa erovuorossa ensi kevään valtuuskunnan kokouksessa. Näin ollen kirjelmässä vedotaan noin neljän kuukauden väliaikaisjärjestelyyn. Puheenjohtaja valittaisiin siis vasta kevään valtuuskunnassa, jolloin henkilö saattaisi taas vaihtua.

Kirjelmässä viitataan Hippoksen hallituksen henkilöjärjestelyihin kahteen kertaan 1980- ja 1990-luvuilla, joissa puheenjohtaja on joutunut luopumaan kesken kauden. Tällöin varapuheenjohtaja hoiti kauden loppuun. Asianajaja pitää sen vuoksi mallia vakiintuneena käytäntönä.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että puheenjohtajan uutta vaalia ehdotti valtuuskunnalle Hippoksen hallitus, jonka päätöstä siis myös Eriksson itse oli tekemässä.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Olavi Haanketo kommentoi Ravinetille, että jos säännöistä on epäselvyyttä, valtuuskunta ratkaisee asian ensisijaisesti. Hänen mukaansa hallitus esitti uuden vaalin järjestämistävaltuuskunnalle, eikä siinä kohtaa kirjelmää vielä ollut tiedossa.

Puheenjohtajaksi on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös Puolustusvoiman everstinä työskentelevä Antti Lehtisalo Kouvolasta. Hän hävisi keväällä valtuuskunnan kokouksessa Lintilälle puheenjohtajavaalin äärimmäisen täpärästi eli arvalla, koska äänet menivät tasan.

Kun Lintilä lähtee, järjestön 7-henkisessä hallituksessa on Turun Hippoksen puheenjohtajaa Hannu Nivolaa lukuun ottamatta vain jäseniä, jotka on valittu sinne viime tai tämän kevään vaaleissa. Uudistuminen on siis menossa, kun myös valtuuskunnan puheenjohtaja vaihtui viime vuonna.

Hippos-talossa tapahtuu muutenkin. Järjestön omistama Hevosurheilu-lehti vaihtoi yllättäen päätoimittajan. Jussi Lähde jätti lehden viikko sitten ilman, että lehti on itse kommentoinut asiaa.

Uutta päätoimittajaa etsittiin perjantaina lehdessä olevalla ilmoituksella.

Hippoksen toimitusjohtajan vaihdoksen taustalla on sen sijaan uuden peliyhtiön synty. Hippoksen ja Fintoton nykyinen toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi siirtyy vuodenvaihteessa aloittavan Veikkauksen myyntijohtajaksi.

Hänen tilalleen valittiin pitkän hevosharrastustaustalta hallitukseen keväällä ponnistanut Vesa Mäkinen, joka tulee hevosjärjestöön nykyisen Veikkauksen palveluksesta.

