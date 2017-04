Ravipelien pelivaihto kunnossa mutta tekniikka tökkii

Toto- ja pöytäpelien liiketoimintapäällikkö Petri Huikko Veikkauksesta kertoo, että T-pelien (Toto76, -65, -5 ja -4 sekä Ruotsiin pelattavat T86, -75 ja -64) alkuvuoden pelivaihto on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kokonaisuutena samaa luokkaa.

Kotimaan T-kohteiden pelivaihto on hieman laskenut, mutta Ruotsin T-kohteiden pelaaminen on paikannut tilannetta. Voittaja-, sija- ja kaksaripelit ovat hieman jäljessä. Kaviovakio ja pitkäveto huomioiden kokonaisuus on hyvä. Kaikkiaan hevoskohteisiin on pelattu alkuvuonna 72 miljoonaa euroa.

"Vanhat vakion ja pitkävedon pelaajat pelaavat näitä pelimuotoja jonkin verran myös ravikohteisiin. Heistä näyttää tulevan jonkin verran myös uusia toto-pelien pelaajia. Rekisteröityneiden toto-pelejä pelanneiden käyttäjien määrä on noussut noin 40 prosenttia. Sen sijaan vanhat toto-pelaajat eivät juurikaan ole innostuneet kaviovakiosta ja pitkävedosta."

Näkyvin muutos ravipelaajan kannalta tapahtui vasta 4. huhtikuuta, kun vanhasta Fintoton pelisivusta siirryttiin uuteen, Veikkaus-kielellä verkkokauppaan.

"Suurin osa pelaajista on ollut hiljaa, eli he lienevät kohtalaisen tyytyväisiä. Olemme kuitenkin saaneet verkkokaupasta ja Toto-tv:stä myös kritiikkiä, ja ihan aiheesta. Niitä kehitetään koko ajan toimivammiksi."

Toto-tv:n ongelmana on internetin kautta katsottaessa lähetyksen vakaus ja toimivuus. Ongelma on korostunut etenkin mobiililaitteilla.

Raviurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos ja raviradat järjestävät ravitapahtumat ja Veikkaus pelit. Yhteistyö on käynnistynyt Huikon mukaan hyvin.

"Ravien kilpailukalenteri ja pelitarjonta pyritään rakentamaan toisiaan tukeviksi."

Huikko korostaa, että Veikkaus haluaa panostaa myös ravipeleihin. Esimerkiksi voittajapelin palautusprosentti on nostettu 85:stä 88:aan. Kesäkaudelle juhannuksesta elokuun alkupuolelle asti on tavoitteena ajoittaa erittäin kova kampanja T-peleihin.

"Veikkauksella on kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Siinä on valtava potentiaali myös ravipeleille."

Veikkaus tulouttaa neljä prosenttia tuloksestaan hevosalalle. Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen on tyytyväinen yhteistyöhön Veikkauksen kanssa. Vuotta 2018 suunnitellaan jo täyttä päätä.

Sunnuntaina ilmestyy jälleen TalkKari. Kari Lähdekorpi ja Jukka Heiskala ovat liikkuneet Orimattilan hevoskylän kulmilla. Keiden talleilla, se selviää täällä verkkosivulla vappuaattona noin kello 11.

Viime sunnuntaina ohjelmassa vierailtiin Tapio Mäki-Tulokkaan tallilla.