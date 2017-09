Ravivalmentaja latasi akut

Täydellisyyden tavoittelijana tunnettu Kati Lindsberg on suomalaisen raviurheilun menestyneimpiä valmentajia 2000-luvulla. Vuodesta 2007 omaa valmennustallia pitäneen Lindsbergin hevoset ovat juosseet tuona ajanjaksona 809 starttia ja 233 voittoa.

Voittoprosentti on huima 29. Rahaa hevosenomistajille ne ovat tienanneet 1,6 miljoonaa euroa.

"Olen työskennellyt ravihevosten kanssa 20 vuotta elämästäni, josta viimeisen 10 vuotta yrittäjänä. Lomaa en ole pitänyt", 35-vuotias Lindsberg laskee.

Kolme ja puoli vuotta sitten hän siirsi valmennustoimintansa Mäntyharjulta Hausjärvelle. Siellä kului puolitoista vuotta.

"Lopulta olin tosi väsynyt ja kyllästynyt. Ajattelin, että vedän henkeä ja vähennän joksikin aikaa hevosten ja samalla työn määrää."

Lindsberg muutti miesystävänsä luo Lehtimäelle Etelä-Pohjanmaan koilliskulmalle. Siellä hän on pyörittänyt pari vuotta omaa tallia tuttuun tapaan, mutta aiempaa pienemmällä hevosmäärällä. Nyt hän on taas täydessä iskussa. Vastaavasti hevosilla on ollut tänä vuonna paljon ongelmia, eikä menestys ole ollut aivan totutun hyvää.

"Ihmeen pian unohduin ihmisten mielistä, kun en ollut jatkuvasti esillä. Uusia hevosia ei ole juuri tarjottu. Jotenkin on tullut sellainen tunne, että moni ei hyväksynyt sitä, kun annoin itselleni väliaikaisesti helpotusta työmäärän suhteen."

Valmennuslistalla on seitsemän vierasta ja yksi oma hevonen. Lindsbergin lisäksi niistä huolehtii hänen työntekijänsä Armi Mattinen. Päivät ovat pitkiä mutta työmäärä silti takavuosia kohtuullisempi.

"Ei saa tulla enää sellainen fiilis, että pitää repiä itsensä väkisin ylös sängystä aamulla."

Yksi syy valmennukseen tarjottavien vähyyteen lienee myös Lindsbergin hinnoittelu. Kuukausimaksu on lähes 1 500 euroa, mikä on enemmän kuin valtaosalla kotimaisista treenareista. Hinnasta hän ei ole valmis tinkimään.

"Ei tätä pysty pyhällä hengellä tekemään, palkkaakin pitää jäädä. Kustannukset nousevat jatkuvasti. Ja 8–10 hevoseen menee kahdelta ihmiseltä pitkä työpäivä, kun työt tehdään viimeisen päälle."

"Kymmentä valmennettavaa enempää en halua pitää. Työn pitää olla mielekästä, eikä elämä voi olla pelkkää työntekoa."

"Kaikista ei vain tule juoksijaa"

Lindsbergin valmentamilla hevosilla tähdätään Toto76-sarjoihin ja muihin hyväpalkintoisiin lähtöihin.

"Minulla on tosi mukavia asiakkaita, ja haluan olla heille rehellinen. Jos tuntuu, että hevonen ei riitä, niin sanon sen suoraan."

Lindsberg vannoo huolellisen terveydenhuollon ja säännöllisen valmennuksen nimiin. Jalkojen hoidossa ei säästellä aikaa eikä vaivaa. Hevosilla ajetaan reippaammin kahdesti viikossa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kävelylenkkejä 3–4 päivänä. Käytössä on harjoitusrata ja hiittisuora sekä pitkästi metsäautoteitä.

Joskus kova työmääräkään ei riitä.

"Kaikista ei vain tule juoksijaa. Silloin voin ehdottaa omistajille, että myydään tämä vaikka harrastushevoseksi jollekin ja hankitaan uusi tilalle."

Lehtimäkeä lähin maakuntarata on 60 kilometrin päässä oleva Seinäjoki. Myös Jyväskylä, Tampere ja Pori ovat kohtuullisen matkan päässä.

"Kilometrejä tulee paljon, mutta vastaavasti täällä on hyvät olosuhteet pyörittää tallia."

Keskiviikon Toto65-kierros voisi hänen mielestään hyvin kiertää maakuntaradoilla.

"Vermossa on ajettu jo pitkään vajaita lähtöjä. Esimerkiksi Seinäjoelta karsittiin paljon hevosia 65-lähdöistä."