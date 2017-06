Ravivalmentaja Pekka Korpi tuo hevosensa Ilkka Herlinin tilalle

Kuitian tila ilmoitti tiistaina Facebook-sivuillaan, että ravivalmentaja Pekka Korpi ryhtyy yhteistyöhön tilan omistajan Ilkka Herlinin kanssa.

Korpi tuo hevosensa Paraisille Kuitian tilalle tulevana kesänä. Talliin kuuluvat muun muassa siitostammat Photon, Dolce Merett, Arctic Love, Arctic Dream.

Korpi vuokraa tallin ja samalla hänen tammakannasta puolet siirtyy Herlinin omistukseen. Tunnetuimmat starttihevoset tallista ovat Twigs voici ja Arctic Helen.

”Olen tehnyt Ilkan kanssa yhteistyötä jo aiemmin, ja kiinnostuin kun Ilkka soitti ja tarjosi tiloja. Voi varmaan liioittelematta sanoa, että tämä on Suomen nykyaikaisin talli, ja tilat ovat väljät ja käytännölliset", Korpi kommentoi Facebookissa julkaistussa tiedotteessa.

Kuitia eli ruotsiksi Qvidja on Suomen vanhin kartano, jonka omistavat Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta. Tilaan kuuluu 850 hehtaaria maata ja 40 korjattavaa rakennusta. Vuonna 1860 rakennettu vanha navetta on restauroitu täysin ja muutettu talliksi.

”Olemme tyytyväisiä, että vanha navetta sai uuden elämän edelleen eläinkäytössä. Navetta olisi sortunut tulevana talvena ilman massiivista korjausta – kaikki on rakennettu uudelleen tiilien saumoja myöten. Kulttuurihistorian vaalimista tämä on, ja rakennuksen käyttö on parasta suojelua”, Kankaanrinta toteaa.

Ilkka Herlin kertoo olleensa hevosten kanssa tekemisissä pikkupojasta lähtien.

"Onhan se sykähdyttävää, että tilalle tulee näin hyviä hevosia ja pääsen tekemään yhteistyötä Pekan kanssa. Olen seurannut hänen työtään 60-luvulta saakka", Herlin hehkuttaa.

Tiedotteen mukaan vuokrasopimus on pitkäaikainen ja molemmat osapuolet ovat siihen tyytyväisiä.