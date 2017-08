Ravivaltakunnassa kokemus valttia: Saaga S kolmannen kerran kuningatar, Köppinen toista kertaa kuningas

Vuoden 2017 ravikuninkaalliset voitot menivät aiemmille hallitsijoille. Samalla voittajakaksikko Saaga S ja Köppinen nousi voittosummalla mitaten kaikkien aikojen parhaiden joukkoon. Saaga on nyt rahatilastossa toinen I.P.Vipotiinan jälkeen ja Köppinen kolmas, edellään vain Viesker ja Saran Salama.

Sateesta huolimatta Kuninkuusravien päätöspäivää seurasi Vermossa 27 100 katsojaa. Kolmen päivän yhteiskävijätavoite 55 000 ylittyi sadalla katsojalla, mikä oli Vermon toimitusjohtajan Pia Blom-Johanssonin mukaan ajoittaiset kovat sateet huomioiden "huikea".

Hän totesi olevansa iloinen, että kaikkialta Suomesta saavuttiin matkojenkin takaa pääkaupunkiin ja että myös pääkaupunkiseudulta paikalle saapui ensikertalaisia ravivieraita.

Pääkisan osanottajat kiittelivät yleisöä, joka kannusti päätösmatkoja sateen keskellä vähintään samalla hurmoksella kuin aina Kuninkuusraveissa.

Taipalsaarelaisen Ilkka Pyysalon omistamaa Saagaa ohjasti Matti Nisonen. Sen on kasvattanut Keski-Maunun perhe akselilta Keminmaa - Helsinki.

Saaga S päihitti rankassa kurakelissä kahden matkan jälkeen johtaneen Akaasian 0,7 sekunnilla. Akaasia, joka voitti avausmatkan lauantaina, joutui näin taipumaan toistamiseen äärimmäisen pienellä marginaalilla. Kokonaismatkaa kolmesta lähdöstä kertyi kuitenkin 6 809 metriä.

Tammojen kilvan piristäjä oli Virin Camilla, joka jaksoi viime vuoden tavoin yhteistuloksissa kolmanneksi. Se voitti sunnuntaiaamuna mailin matkan.

Jo 14-vuotias Köppinen voitti oriiden puolella kaikkien aikojen parhaalla yhteisajalla, mikä kertoo kilvan kovuudesta. Siuntiolaisten Jyrki ja Kati-Maija Korhosen oma kasvatti voitti päätösmatkan huikean viimeisen kilometrin ansiosta, vaikkei se kuulunut aivan kisan kovimpiin ennakkosuosikkeihin.

Kolmella tonnilla ja maililla nähtiin dramatiikkaa, kun Ville Korjuksen ohjastama Välähdys otti rajuja spurtteja ja aiheutti vaaratilanteita kanssakilpailijoille. Korjus sai päätösmatkan tilanteista kolmen viikon ajokiellon ja 460 euron sakon. Tuomariston perusteluna on karkeaan tapaan tehty häiritsevä hidastaminen.

Tilanteesta kärsi pahiten Jokivarren Kunkku, joka voitti sunnuntaiaamuna mailin sen jälkeen, kun Välähdys oli prässännyt sitä kolmeen kertaan suomenhevosille hurjaa 1.15-1.17 -vauhtia.

Kakkoseksi yhteistuloksissa ylsi todella raskaat juoksut joka matkoilla tehnyt ensikertalainen Costello. Se voitti avausmatkan ja jaksoi kärjen tuntumassa kakkoseksi päätösmatkalla ja maililla lähes koko ajan kolmatta rataa kiertäen kolmanneksi.

Lämminveristen Suomen mestaruuden voitti lauantaina Edward Ale (Here Comes Herbie - Mustang Donna - Pine Chip). Voittajan omistaa Harju Trot Oy ja sen on kasvattanut Kuusaan Virma Oy Kouvolasta. Valmennuksesta vastaa Petri Puro ja ohjissa oli Olli Koivunen.

5-vuotiaiden Pikkukunkuksi kruunattiin sunnuntaina Caijus, jota ajoi myös varsinaisen kuninkaan ohjastaja Ari Moilanen. Sen ovat kasvattaneet Antti ja Päivi Nikunen ja omistavat Ravitalli Mika Mäkelä ja Timo Glumoff. Mika Mäkelä myös valmen

4-vuotiaiden suomenhevosten Pikkuprinssissä paras oli Vixus (Viesker - Xena - Suikku). Sen omistaa Talli Tosivixut ja kasvattajat ovat Anna-Kaisa Tenhunen sekä Juha-Matti Smolander Tuusniemeltä.

A-ponien SM-tittelin voitti Thorvald, jota ohjasti sen omistaja Maria Kiukas. Sitä valmentaa Julia Kiukas.

B-ponien mestari oli peräti 11. kerran peräkkäin Ernst Rivaldo ajalla 36,3a, joka jäi vain kaksi kymmenystä Suomen ennätyksestä. Ohjissa oli valmentaja Eveliina Hietanen, jolla poni on ylläpidossa. Ponin omistaa Merja Kaappola.

A-ponien montén mestaruuden voitti jo perjantaina Saphira, jota ohjasti Viivi Mäki-Jaakkola. Ponin omistaa Veera Pietiläinen ja valmentaja on Jari Pietiläinen.

Suomenhevosten Montén Suomen mestaruuden vei Diktaattori.

Yhteistulokset:

Ravikuningas 2017

1. Köppinen yhteisaika 9.22,0 sekuntia; omistajat ja kasvattajat Jyrki ja Kati-Maija Korhonen, Siuntio, valmentaja Jyrki Korhonen, ohjastaja Ari Moilanen

2. Costello häviö +0,9 sekuntia; om. Hanna ja Tommi Säteri, Orimattila, valm. Ville Herttua, kasv. Heli ja Matti Säteri, Pöytyä; ohj. Risto Tupamäki

3. Välähdys +1,4 sekuntia; om. Korjus Samuli & Ville & Majander Teija, Kotka; kasv. Arto Nieminen, Elimäki, valm. + ohj. Ville Korjus

Ravikuningatar 2017

1. Saaga S yhteisaika 9.34,5; om. + valmentaja Ilkka Pyysalo, Taipalsaari, kasvattajat S. & J. & J. Keskimaunu, Keminmaa - Helsinki, ohjastaja Matti Nisula

2. Akaasia häviö +0,7 sekuntia, om., valm. ja kasv. Ari Oja-Nisula, Kurikka, ohj. Markku Hietanen

3. Virin Camilla +0,9 sekuntia; om. Scuderia Camerata, Siilinjärvi - Helsinki, valm. Reino Miettinen ja kasv. Heikki Smolander, Tuusniemi, ohj. Hannu Torvinen

