Suloa ei tuotu Kaivariin euron kuvat silmissä vaan elämyksen takia: "Saatiin niin paljon enemmän kuin kuviteltiin"

Pisimmän matkan takaa Kaivariin tuli Zoltan, jonka kotitalli on Ruovedellä. Paula ja Pekka Lähteinen lähtivät reissuun jo aamukuudelta.

"Omalla kyydillä tultiin Vermoon, missä ajettiin ensimmäiset lämmitysajot. Sinne on meiltä kotoa 270 kilometriä", Paula Lähteinen kertoo.

"Ei tänne tultu 500 euron ykkösen perässä, vaan hakemaan elämyksiä. Niitä ei ole saatu voittajakehistä, joten haetaan tällaisia kokemuksia. Tällaiset ovat once in a lifetime -hommia."

Ruuna Zoltan eli Sulo on jo 12-vuotias, joten sen kilpailuoikeus päättyy tämän vuoden lopussa. Se on juossut urallaan jo 162 lähtöä, joista se on juossut 10 voittoa ja ansainnut yli 60 000 euroa.

Edellinen voitto on kuitenkin jo yli kolmen vuoden takaa. Voittajapelissä se on kisan vähiten pelattuja hevosia.

"Ilmoitettiin Sulo tänne, kun ajateltiin sen olevan kisaan sopiva hevonen. Se on kokenut ja hyvä ajaa, kuten tänne ilmoitettavien hevosten toivottiin olevan", Paula Lähteinen kertoo.

Cityraveissa kilpailumatka on 150 metriä, joten kyseessä on täysin poikkeuksellinen kilpailu. Vielä erikoisemmaksi ravikisan tekee se, että se ravataan keskellä Kaivopuistoa tuhatpäisen yleisön edessä ja uloslyöntiajona, jossa parin voittaja etenee aina finaaliin.

Zoltan on ennätyksellään 11,8a porukan toiseksi nopein, mutta se tunnetaan enemmän vahvana kuin nopeana hevosena.

Kahdeksan osallistujahevosta tuotiin Vermon raviradalta Kaivopuistoon yhteiskuljetuksilla. Autoja tarvittiin useampiakin, sillä kärryineen ja muine tarpeineen kahdeksan hevosen siirtäminen on melkoinen logistinen operaatio.

Vermossa hevoset valjastetaan uudelleen kilvanajoa varten. Jokainen kilpailija on saanut nimikoidun selkäloimen, jotka päällä ne kilpailevat.

"Sopii just meidän väreihin", Paula Lähteinen iloitsee musta-punaisesta selkäloimesta.

Zoltan on Lähteisen äidin Tuula Juvosen kasvatti. Hevosharrastus on perheelle tärkeää, ja Juvonenkin on saapunut Kaivopuistoon kasvattiaan kannustamaan – junalla Joensuusta asti.

"Olin kätilönä, kun Sulo syntyi. Pakko tänne oli tulla, kun oli näin ainutkertainen tapahtuma", Juvonen kertoo.

"En kyllä meinannut löytää rautatieasemalta tänne, enkä sitten Kaivohuonetta, kun löysin tänne puistoon. Siitä on hetki, kun täällä on oltu bailaamassa."

Paulan mies Pekka Lähteinen on hevosihmisenä myöhäisherännäisempi, mutta nykyisin varsin innostunut hevoshenkilö hänkin.

Zoltan on valmis radalle, ja Paula Lähteinen luovuttaa ruunansa ohjastaja Kari Rosimolle. Yli 2 200 voittoa ajanut Rosimo on raviratojen kokeneimpia kehäkettuja, mutta puistoravit ovat hänellekin uran ensimmäiset.

Kärryjä on vielä säädetty Rosimon paremmin Rosimon maun mukaisiksi: penkki on aiempaa kauempana.

"Hyvä niin, sillä muuten en pysyisi kyydissä", Rosimo hymähtää.

"Pidä ohjista kiinni, niin et tipu", Lähteinen ohjeistaa.

Ensimmäisessä kaksintaistelussa Zoltan kohtaa Pension Killerin ja Emma Väreen. Ensimmäisellä lähtöyrityksellä on ahdasta ja molemmat valjakot laukkaavat, ja tuomaristo päättää uusia lähdön, vaikka alun perin säännöissä oli, että molempien laukatessa jatkoon menijä arvotaan.

Uusintayrityksessä valjakot tulevat rinta rinnan, kunnes Pension Killer laukkaa hetki ennen maalia. Normaalistikaan raveissa ei saa laukata maaliin, ja Cityraveissa laukkaaminen on kokonaan kiellettyä.

Zoltan siis menee välieriin, ja sen taustajoukoissa ilo on ylimmillään.

Tai näin siinä vaiheessa saattoi kuvitella. Välierässä Zoltan saa vastaansa Yerro Linin, toisen 12-vuotiaan ruunan. Selostaja toteaa välierän olevan Pirkanmaan mestaruus, onhan Zoltan Ruovedeltä ja Yerro Lin akselilta Tampere-Kangasala.

Kisa jää kuitenkin torsoksi, kun Yerro Lin laukkaa alkuvaiheessa ja Zoltan saa lasketella voittajana maaliin ilman painetta. Sulon taustavoimilla homma menee itkuksi ja nauruksi.

"Ihan superhienoa", Paula Lähteinen saa tapahtuman haastattelussa soperrettua fiiliksiä kysyttäessä.

Finaalissa vastassa on 11-vuotias jenkkiruuna Order By Boss, kisan selkeä ennakkosuosikki ja yli 120 000 euroa ansainnut, erityisesti nopeudestaan tunnettu menestysravuri.

Käy kuten vähän ounasteltiinkin, eli Order By Boss säntää selvänpuoleiseen voittoon. Zoltanin osana on saavuttaa erittäin kunniakas kakkossija.

"Tultiin vain osallistumaan, ja päästiin finaaliin asti. Olo on kuin voittajalla", Paula Lähteinen huokaa.

"Saatiin niin paljon enemmän kuin kuviteltiin saavamme."

Tuomisena on kunnian ja elämysten lisäksi 250 euroa palkintorahoja – paljon enemmän kuin lähtiessä oli syytä odottaa, mutta ei kummoinen korvaus koko päivän reissaamisesta.

"Jaajo Linnonmaahan sen sanoi, että jos harrastukseen ei mene kaikki aika ja rahat, se ei ole oikea harrastus", Pekka Lähteinen nauraa.