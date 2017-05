Suomalaisille kolmoisvoitto ponien Mini-Elitloppetissa

Suomalaisvaljakot nappasivat komeasti kolme ensimmäistä sijaa lauantaina a-kategorian eli käytännössä shetlanninponien lähdössä. Voiton vei Pomona II, jota ohjasti Elina Miettunen. Toinen oli Dynamit II ja Eveliina Hietanen ja kolmas Thorvald rattaillaan Maria Kiukas.

Pomona II juoksi johtopaikalla koko matkan. Voittoaika 1 609 metrin ryhmäajossa oli 2.07,7.

"Oli tosi hienoa voittaa täällä. Vähän jännitti ennen lähtöä", komeasti tuulettanut Miettunen kuvaili tunnelmiaan.

Pomona II on 14-vuotias tamma, jonka omistavat Emil ja Mats Havulehto. Vastuuvalmentaja on Mats Havulehto. Pomona II:n isä on Gläntans Domino, emä Paulien Vh. Oranjep ja emänisä Leopold Vd Streng. Tamma on juossut kilpaa 141 kertaa ja voittanut 51 kertaa.