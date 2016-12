Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla läpi vuosien - katso hieno kuvasarja

Suomenhevonen ei ole muuttunut rotuna, vaikka sen käyttötarkoitus on nykyisin kovin erilainen kuin sotien jälkeen. Työhevosesta on kaupungistumisen vuosikymmeninä tullut moni­puolinen harrastehevonen.

Samalla perinteisinä omistajina pidettyjen hevosmiesten rinnalle on tullut yhä enemmän ratsastavia naisia.

”Uudetkin harrastajat ymmärtävät, että tämä on käyttöhevonen”, summaa kehittämispäällikkö Päivi Laine Hevosopistolta.

Suomen Hippoksen jalostuslauta­kunnan puheenjohtaja ja orilautakunnan päätuomari Heidi Sihvo pitää tärkeimpänä rodun säilymistä monipuolisena yleishevosena. Sihvon sanoin sen perimästä ”pompahtaa” ominaisuuksia joka käyttöön.

Laine tuumii, että rodussa näkyvät kansamme historian monet vaikutukset – niin läntiset kuin itäisetkin.

Hän siteeraa edesmennyttä valmentajaa Kaarlo Partasta, joka muistutti sekä suomalaisten että suomenhevosen olevan perimältään ”aika sekarotuisia”. Geenitutkimukset vahvistavat, että rodussa on runsaasti perimää jopa Uralin takaa.

Jalostuksen periaatteita on muutettu sen mukaan, mitä tarpeita yhteiskunta on omalle hevosrodulle asettanut. Suurin merkitys on kuitenkin kasvattajilla, joista valtaosa on yhden tai kahden tamman omistajia.

Suomenhevosesta on tullut koko perheen yhteinen kaveri, jolla sekä ratsastetaan että ajetaan.

Lisäksi Suomi on edelläkävijä luontoon kytkeytyvissä hoivapalveluissa, esimerkiksi hevosen käytössä kuntouttavassa, sosiaalipedagogisessa työssä.

Tämä toivottavasti auttaa rotua säilymään elinvoimaisena, vaikka astutusmäärät ovat tällä vuosikymmenellä painuneet huolestuttavan mataliksi.

Perusasiat hevosen ja ihmisen keskinäisestä kumppanuudesta tulevat uudestaan arvoon, Laine huomioi.

”Kun elämä oli aiemmin ankaraa ja arjen askareet veivät ajan, hevonen oli varmasti silloinkin paljon enemmän kuin vain vetojuhta. Se oli työkaveri ja luotettu ystävä”, hän miettii.

Omistajien puuttuvat hevosmiestaidot ovat ongelma. Ei ole eläinsuojelullisesti riiittävää, jos iso eläin saa vain kevyttä liikuntaa parina päivänä viikossa.

”Rotumme on oikeasti hieno. Miten saada nykyharrastajat ymmärtämään, että hevosen kanssa tarvitaan työtä”, Sihvo kysyy.

Laine puhuu samasta asiasta.

”Hevoset ovat edelleen yhtä hyviä, jos niillä pitäisi mennä rankametsään. Harva kuitenkaan saa hevosensa työvaljaisiin puhumattakaan, että osaisi tehdä sen kanssa töitä.”

