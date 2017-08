Suomenhevosen monikäyttöisyys viehättää Veikkaus-pomoa – "vaikea sitä on ranskalais-amerikkalaisista jalostaa"

Kun Veikkauksen urheilu-, hevos- ja pöytäpeleistä vastaavalta johtajalta Sami Kauhaselta kysyy luonnehdintaa suomenhevosesta, arvioinnissa kuuluu miehen upseeritausta.

"Suomenhevonen on suomalaisen raviurheilun perusta. Meillä on ollut uskollinen eläin, joka on edesauttanut niin maan pystyttämisessä, itsenäisyyden puolustamisessa kuin maan jälleenrakentamisessa. Siinä ohessa on aina kilpailut, kenellä on se seudun nopein hevonen."

"Toisaalta hevosen monikäyttöisyys suhteessa lämminveriseen on jotain, mitä arvostan suuresti. Siitä on ravurin lisäksi ratsuksi, muunlaiseksi harrastehevoseksi ja edelleen myös työhevoseksi metsureille."

"Kyllä noista ranskalais-amerikkalaisista voi olla sitä vaikea jalostaa."

Suomalainen raviurheilu on hänen mukaansa nykyisin aidosti monikulttuurinen, kun raviponit ja niitä ohjastavat ravinuoret ovat tulleet mukaan "isolla rytinällä".

"Se on ehdoton lajin rikkaus."

Niin ja onhan nyt keppihevosetkin mukana, hän jatkaa nauraen.

Kauhanen kertoo iloisesti hymyillen kaverinsa tutusta kengityssepästä. Tämän tyttärellä on peräti 16 keppihevosen talli. "Joka hevosella on kepin päässä pieni hevosenkenkä. Isän on pitänyt kengittää siis jokainen hevonen."

Suomenhevosen kantakirja täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Kuninkuusravit ovat sen ja itsenäisyyden juhlavuoden vuoksi erityisen julava tapahtuma.

"On syytä olettaa, että tämän vuoden Kuninkuusravit ovat Vermossa jotain, missä ihmisillä kulkevat vielä normaaliakin enemmän kylmät väreet pitkin selkäpiitä radan varrella."

Sami Kauhanen ei omista itse edes osuuksia hevosista, vaikka niitä on hänen veljellään Jukka-Pekka Kauhasella ja vaikka hän itsekin aiemmin työskenteli Vermossa valmentajana.

"Paljon niitä on yritetty myydä ja kiinnostuskin olisi kova."

"Mutta niin kauan kuin kaksi teiniä harrastavat jääkiekkoa laskuuni, hevosta ei ole. Välittömästi kun tilanne muuttuu, se hankitaan."

Heti perään tulee tunnustus, että ratkaisevampi este on kuitenkin aika. Kauhanen on osallistunut ja osallistuu poikiensa joukkueiden johto- ja valmennustehtäviin.

