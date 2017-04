Suomenhevosille on hevosmiehet erikseen, naurahtaa ravivalmentaja Mäki-Tulokas Talkkarille

Kari Lähdekorpi vieraili ravivalmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan tallilla Forssassa lauantaina. Tallissa on tällä hetkellä 28 valmennettavaa. Niistä viime kuukausina ovat pärjänneet muun muassa T.Rex ja William Birdland, mutta hyviä hevosia on useita.

"Eikö sinulle ole koskaan tarjottu suomenhevosta valmennukseen", kyselee Lähdekorpi. "Suomenhevosille on hevosmieheet erikseen", naurahtaa Mäki-Tulokas vastaukseksi.

Hän kertoo, että hänen valmennusoppinsa ovat peräisin Ruotsin vuosilta. "Perustreenaus on pysynyt pitkään samanlaisena. Esimerkiksi kesällä hevoset ovat valjaissa 2–3 kertaa viikossa, startin jälkeen on muutaman päivän huili."

Mäki-Tulokas kiittelee henkilökuntaansa. Hevosenhoitajat tekevät viisi päivää viikossa töitä ja joka toinen viikonloppu on vapaata. Jos viikonloppuna on ravit, arkenakin voi olla vapaata. Hevosenhoitajat on helppo polttaa loppuun ilman vapaita, valmentaja toteaa.

Mäki-Tulokkaan voittoprosentti on alkuvuoden ajan ollut keskimäärin 33 prosenttia. Vuodesta 2011 alkaen se on ollut koko ajan 25 prosenttia tai sen yli.