Suuren Suomalaisen Derbyn voitto Ruotsiin

Suomessa syntyneiden lämminveristen suurin kasvattajakilpailu Derby päättyi sinikeltaisiin tunnelmiin. Ruotsalaisen Stall Loken omistama ori Benjamin Evo pääsi johtopaikalle kierroksen jälkeen ja hallitsi sen jälkeen varmasti. Voittajan kilometriaika 2 600 metrin ryhmäajossa oli 1.13,3.

"Benjamin Evo tuli talliini alkutalvesta. Silloin oli puhe, että etsin sille ostajan. Lupasin Stall Loken Tomas Lantzille, että tällä voitetaan Derby", naureskeli voittajahaastattelussa kuopiolaislähtöinen ohjastaja-valmentaja Veijo Heiskanen, joka pitää tallia Åbyn raviradalla Göteborgin kupeessa.

TalkKari-ohjelman Kari Lähdekorpi vieraili Heiskasen tallilla kesällä kahden jakson verran, joita voi katsoa täsä linkistä.

Heiskasen arvion mukaan Benjamin Evo vaan parantaa iän myötä.

"Etupolvet ovat vielä vähän heikot, mutta ne kovettuvat iän myötä. Myös hengityksen kanssa on pitänyt taiteilla. Lahjoja tällä on niin paljon, että tämä voidaan joskus nähdä Pariisissa tammikuun viimeisenä viikonloppuna", Heiskanen antoi haaveita jopa Euroopan suurimmasta ravilähdöstä Prix d'Ameriquesta, toki samana viikonloppuna on useita muitakin suurkilpailuja.

"Teimme tämän yhdessä ja onnistuimme. Luulin kyllä viimeisessä kurvissa, että hevonen on jo lyöty", omistaja Lantz huokaili.

Benjamin Evon on kasvattanut Suvelan Talli Jyväskylästä Korpilahdelta. Sen takaa löytyy raviurheilijoille tuttu Hedmanin perhe. Petri Hedman osti Benjamin Evon emän China Tea Partyn Yhdysvalloista hevoshuutokaupasta Kadabrasta kantavana viisi vuotta sitten 17 000 dollarilla.

Toiseksi Derbyssä sijoittui Next Direction ja kolmas oli Obrigado.

"Viimeinen kierros ajettiin Iikan (Nurmonen, Next Direction) kanssa tosi lujaa. Nämä ovat molemmat niin kovia hevosia, että pärjävät vielä muissakin lähdöissä", Heiskanen kehui.