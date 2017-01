TalkKari Jokimaalla raviperheen arjesta: "Välillä on kiva ajettava, välillä vähemmän kiva"

Ensi kesän kuninkuusraveissa saatetaan nähdä myös Costello, jota povattiin osallistujaksi jo tänä suvena.

Sen omistava Herttuan perhe päätti kuitenkin katsoa vielä rauhassa. Nyt 8-vuotiaaksi kääntyvä ori aiotaan tarjota kantakirjaan helmikuussa, joten perusedellytys kuninkuuskisaan osallistumiselle tullee sillä kuntoon.

Useita voittoputkia tehnyt Costello voitti eilen lauantaina Jokimaalla viidennen kerran peräkkäin Risto Tupamäen ohjastuksessa suomenhevosten pääsarjan tiukan lopputaiston jälkeen.

"Katsotaan nyt. Ei se koskaan ole voittanut kertaa niin monta kertaa putkeen", toppuutteli kuitenkin Tia Malinen vielä ennen lähtöä.

Haastattelussa selviää myös, että työ suomenhevosen kanssa ei ole pelkkiä onnen autuutta. Monien lahjakkaiden nuorten suomenhevosten tavoin Costelloakin on vaivannut kova menemisen into.

"Välillä on, välillä on vähän vähemmän kiva. On sieltä lenkiltä pari kertaa itkua tihertäen tultu kotia", Malinen myöntää naurahtaen Kari Lähdekorven kysymykseen, onko Costello kotona hyvä ajettava.

Pariskunnan työnjako meneekin niin, että Malisen mies Ville Herttua pääasiassa ajaa valmennuslenkit ja Tia hoitaa sekä treenaa sitä ratsastaen.

Orimattilalaisperheen ykköshevosen omistavat lapset Hanna ja Tommi Herttua.

Jakson alussa nähdään myös harvoin haastatteluja antava hollolalainen hevosenomista Heikki Taipale. Hän kertoo, mitä kuuluu pääasiassa Ruotsissa ja Ranskassa valmennettaville Journey Stablen hevosilleen.

TalkKari ilmestyy tänä keväänä joka toinen viikko. Jarno ja Minna Kauhasen tallilla vieraillaan sunnuntaina 5. helmikuuta aamulla.

Ravivuoden 2016 parhaat saivat pystinsä ja kunniataulunsa Lahdessa lauantai-iltana.