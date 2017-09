TalkKari Kangasniemellä: Terho Rautiainen kertoo treenaavansa Suivikasta laukalla

TalkKarin Kari Lähdekorpi vieraili Terho Rautiaisen ja Maarit Huttusen luona Kangasniemellä. Rautiainen on ollut ikänsä hevosten kanssa tekemisissä. Vuonna 1982 hän osti kylmillään olleen tilan, jonne on pikku hiljaa rakentanut ja laajentanut oman tilakeskuksen talleineen. Yksi tallin erikoisuus on vesikävelytyskone.

"Rakensin koneen seitsemän vuotta sitten. Siinä on käytetty muun muassa vanhoja lasketteluhissin rakenteita", Rautiainen kertoo. Yhden kävelytyslenkin pituus koneessa on 60 metriä, vettä siellä on yleensä noin 70 sentin korkeuteen asti.

"Käytän tätä kaikkien hevosten treenauksessa. Keskimäärin hevoset kävelevät täällä tunnin, hiitin päälle parisenkymmentä minuuttia."

Hevosten treenauksesta Rautiainen paljastaa, että hän treenaa hevosia laukalla, muun muassa Suivikasta.

Tällä hetkellä Rautiaisella on valmennuksessa 11 suomenhevosta. Rautiainen ja Huttunen tunnetaan varsinkin Suivikkaan ja Camrin menestyksestä.

