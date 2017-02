TalkKari Kauhavalla: Hyviä heiniä, kilometreittäin harjoitustietä - ja yhteistyötä

Täältä saa hyviä heiniä, ravivalmentaja Antti Ala-Rantala todistaa.

Kauhavan Ylihärmässä valmentava ja viljelevä Ala-Rantala on kehittänyt kuivurijärjestelmän sekä pikkupaaleille että pyörröpaaleille. Erikoisuus on siltanosturi, jolla pyöröpaaleja pystyy siirtelemään käytännöllisesti ilman, että paalit kärsivät.

Parhaimmillaan maatilan pelloista yli 20 hehtaarilta on tehty kuivaa heinää. Sitä riittää siis myös myyntiin muille talleille.

Ala-Rantala on verkostojen mies: harjoitusrata on yhteinen ja hevosenomistajia on Oulusta Helsinkiin. Ravireissuunkin pyritään lähtemään porukassa seudun valmentajien kesken, että polttoainekuluja saadaan tasattua.

Kuuluisin Ala-Rantalan yhteistyökumppaneista on rakennuttaja ja kiinteistösijoittaja Reima Kuisla, joka ei suomalaisen ravikansan kesken esittelyä kaipaa.

Uusia hevosia ei ole hankinnassa - tai ainakaan Kuisla ei sitä myönnä: "Noita hevosia on ihan tarpeeksi. Laatu ei aina parane sillä, että vaan kasvattaa määrää".

Sama pätee myös rakentamiseen. Pääpaino on laadukkaiden kohteiden suunnittelussa ja rakennuttamisessa.

"Pitäis saada vaan enemmän osaavia ihmisiä töihin. Hankekehityspäällikön paikka olisi vapaana", yrittäjä vinkkaa.

Yksi vastaus tulee napakasti. Mikä on Reiman kokemuksen mukaan kannattavin paikka pitää ja kilpailuttaa hevosia? Suomi, Ruotsi, Ranska vai Yhdysvallat?

Lisää TalkKareita