TalkKari matkasi Lumijoelle: Elian Web aloittelee treeniä - vähitellen liikkeelle ensin "höpö-höpöllä"

Valmentaja Katja Melkolle ja tallin hevosia ohjastavalle Janne Soroselle on vuosi 2016 näyttäynyt hyvänä.

Tallin tunnetuin tähti Elian Web paljastuu yllättäen ajaessa laiskaksi Jannen sanojen mukaan. "Se menee just sen mitä siltä pyytää."

Lahjansa ruuna näytti kuitenkin jo 2-vuotissyksynä. Pariskunnan mieltymyksestä sukuun kertoo jotain, että tallin valmennettavista löytyvät nykyisin myös sen nuoremmat täysveli että -sisko.

Elian Web hallitsikin useita 4-vuotiskautensa kilpailuja lähes hämmentävän helposti. West Breeding Oy:n kasvattama ja Talli Webbien omistama ruuna voitti Derbyn sekä Kasvattajakruunun. Vain keväällä Kuopio Stakesissa se joutui tunnustamaan Callela Ladybossin paremmakseen.

Nyt ruuna on saanut huilailla kuukauden, ja sitä on liikutettu vain kevyesti "höpö-höpöä". Helmikuulle mentäessä valmennustahti alkaa palautua normaaliksi, Janne Soronen kuvaa.

"Höpö-höpön" tarkempi määritelmä paljastuu, kun kuuntelee koko Melkon ja Sorosen haastattelun.

Elian Web on ehdolla vuoden hevoseksi Suomen Hippoksen äänestyksessä. Onkin ihme, jos Elianin valmentaja-ohjastajapariskuntaa ei nähdä kolmen viikon päästä Ravigaalassa Lahden Sibeliustalossa vastaanottamassa jotain pystiä, kun ravivuoden parhaita palkitaan myös muissa luokissa.

Vierailulla selviää, että vuosi on ollut hyvä myös Melissa Melkolle ja 5-vuotiaiden pienten raviponien Suomen ennätyksen juosseelle Goldenwild´s Sammylle. He olivat viime kauden menestyksekkäin A-ponivaljakko voitoilla mitaten.

Vuoden viimeisessä TalkKarissa kuulostellaan toki lisäksi Äimäraution illassa, kuinka sujui yhteispohjoismainen T75-kierros. Suomen Hippoksen mukaan T-kierrosta pelattiin torstaina 2,2 miljoonalla eurolla ja yleisöä oli paikalla poikkeuksellisen runsaasti talvi-illan raveihin.

Aiempaan tapaan ohjelma sisältää tuotesijoittelua yhden haastattelun osalta.

Uutista on korjattu 1.1. kello 9:39. Elian Web on ruuna eikä ori. Se ruunattiin jo vuotiaana. samalla uutisen otsikkoon on liitetty "höpö-höpö"-harjoittelu.

