Talkkari poikkeaa sunnuntaina tallissa keskellä kylää

Heti sunnuntaina ilmestyvän videon alkutahdit osoittavat, ettei sen keskeisemmällä paikalla talli voi taatusti sijaita kuin Antti Ala-Rantalalla Kauhavan Ylihärmässä. Se kuuluu siis tallinpihan äänimaisemassakin – eikä nyt puhuta haastattelija Kari Lähdekorven kännykästä.

22-vuotiaana maanviljelijänä aloittanut Ala-Rantala hankki heti tilan saatuaan myös ensimmäisen hevosen.

Sen jälkeen on karsinamäärä kasvanut useissa vaiheissa. Lypsylehmistä on kuljettu mullien kautta kokonaan ravivalmennukseen, joka on siis tilan päätuotantosuunta.

"Ei oo kukaan haastanut", Antti kuvaa suhteita naapureihin.

Hankalinta taajaman keskellä toimimisessa on hevosilla liikkuminen. Harjoituslenkille meno edellyttää junaradan ylitystä, ja läheltä piti -tilanteitakin on sattunut.

Yksi Antin hevosenomistajista soittaa kesken haastattelun. Kuka? Se selviää sunnuntaina kello 10.

