TalkKari raviliigalaisten päättäjäisissä: Uskomatonta miten rakkaita noista hevosista on tullut

Vähän haikeat fiilikset, myöntää kehityspäällikkö Suvi Louhelainen Hippoksesta ennen lauantaina Jyväskylän ravien alkua.

Ensimmäinen raviliiga aloitettiin 2013 ja siihen osallistui kahdeksan ravirataa. Kaikkien hevosten omistajia, kimpanvetäjät ja valmentajat kokoontui lauantaina Jyväskylän T76-raveihin.

Jatkoakin suunnitellaan radoilla Louhelaisen mukaan. Liiga on ollut merkittävä lajille, sillä kimppahevosten omistajista lähes puolet on tullut ravihevosten pariin uusina.

"On uskottamatonta, miten rakkaita noista hevosista on tullut. On ihan huipputärkeää saada heidät jatkamaan nyt, kun kipinä on sytytetty."

Vuoden 2013 liigahevosista parhaiten voittosummalla mitaten on menestynyt Stone Capes Olive paras voittosummalla

Nyt hevoset ovat myynnissä. Osakkailla on niihin etuosto-oikeus.

