TalkKari Ylivieskassa: Musiikkiura sai jäädä, hevoset veivät mennessään

TalkKari vierailee tämän viikon lähetyksessään Marko Taittosen ja Antti Isomaan talleilla Ylivieskassa.

Isomaalla on valmennuksessa 11 hevosta. Hänen tallinsa valmennettavat ovat tuottamassa treenarille kaikkien aikojen parhaan kauden.

Miehen tausta on erikoinen: hänestä piti tulla ammattimuusikko. Hän on opiskellut Kokkolan konservatoriossa ja soittaa oboeta, trumpettia ja pianoa. Lopulta hevoshommat veivät miehen sydämen ja soittaminen on jäänyt nykyään tyystin.

Isomaan koko hevosmiesura on alkanut erikoisella tavalla. Kotona ei hevosia ollut lainkaan.

"Naapurissa oli poneja. Vuokrasin ne lupaa kysymättä", hän kertoo Kari Lähdekorven haastattelussa.