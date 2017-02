TalkKarissa Seinäjoella puhuttiinkin kalasta: Vielä ei ole paras pilkkiaika – miksei?

Valmentaja Tero E. Mäenpää ei myönnä suunnitelleensa muuttoa takaisin Kuopioon. Suomenhevosilla menestynyt Mäenpää osti Heikki Torvisen tallin Jämsän radalta viime kesänä.

Valkeakoskella asuva Kari Lähdekorpi tenttaa treenarilta, miksei kalamies jo ole käynyt pilkillä. Hän kertoo nähneensä hiihtolenkillä järven jäällä jo pilkkijöitä.

"Siellä on kaks nälkäistä vastakkain. Ne on reiän vahtijoita. Kalamiehet on erikseen", Mäenpää veistelee takaisin.

Paras aika pilkkimiseen koittaa vasta lumien haihduttua jäältä pois. "Nyt ahven on vielä 8–9 metsissä, syvänteissä. Kun kala alkaa nähdä valon, se lähtee nousemaan."

"Mie laitan sulle sitten kuvan. Haen kalatiskiltä ison kirjolohen", Tero E. Mäenpää lupaa nauraen.

TalkKarissa selviää myös, kuka sai Henry ja Ulla Ala-Korven Saskun taas löytämään ravin.

MT:n raviohjelma TalkKari ilmestyy nyt suuren kysynnän vuoksi verkossa toukokuun puoliväliin asti joka sunnuntai kello 10. Noin tunnin ohjelmassa vieraillaan eri maakuntien T76-raveissa ja talliyrityksissä.

Uusi lähetys julkaistaan MT:n etusivulla, vanhat löytyvät hevoset-otsikon alta.

Seinäjoella kuvattu ohjelma sisältää tuotesijoittelua yhden haastattelun osalta.