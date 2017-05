Tammat veivät työhevosmestaruudessa oriita "seitsemän nolla": Voittajaksi Tähden Piirros

Työhevosmestaruuksissa voittaja oli uusi, mutta taustajoukot tutut. Kauko Tuomisen "menestystalliin" Sysmään on syttynyt nimen mukaisesti uusi tähti: Tähden Piirros. 10-vuotias tamma piti viime vuonna äitiyslomaa osallistuttuaan vetokisojen kovimpaan koetokseen kaksi kertaa sijoituksena kummallakin kertaa kuudes.

Kakkoseksei ylsi viime vuosien kärkikaartin tammoista parhaana tällä kertaa Leonida. Sen ja tuttujen kilpasiskojen Vilpottaren ja Luomuttaren väliin kiilasi prossille myönteinen yllättäjä, kisan ensikertalainen, 8-vuotias Lukon Mimmi.

Oriit jäivät todelliseen altavastaajaan asemaan. Tammat veivät niitä enemmän kuin jääkiekkotermi "kuusi nolla" antaa ymmärtää. Juhlavuoden maskotti-ori Esu sijoittui kahdeksanneksi heti perässään viime vuoden voittaja, Isäntä.

Vetokoe oli kilpailun tuomariston puheenjohtajan Terttu Peltosen mukaan tänä vuonna ilmeisen vaativa, sillä kitkakerroin oli korkea, peräti 42 prosenttia. "Se aiheutti yllätyksiä monelle tottuneellekin vetäjälle. Muutama ensikertalainen hölmistyi niin paljon, että veto jäi lähtöviivalle."

"Voiton ratkaisee aina - niin nytkin - kolmen osatekijän yhteistulos: vetotekniikan, sitkeyden ja hevosen luottamuksen ohjastajaansa", Peltonen kuvasi.

Nelihenkinen tuomaristo (Peltonen, Eero Perttunen, Heidi Sihvo ja Markku Nisula) kiitteli koko kärkikolmikon osoittaneen liki täydellistä vetotekniikan hallintaa, jota oli hyvä näyttää myös kisaa seuranneille ulkolaisille hevosalan ammattilaisille.

Suomenhevonen on pieneen kokoonsa nähden taitava vetäjä. Ratkaisevaa on kokemuksen tuoma kyky voittaa kitka eli tehdä alussa tarvittava irtiotto, Terttu Peltonen vertasi.

Vetokokeessa lähtopaino on 600 kiloa eli suunnilleen sama kuin raskaimmilla osallistujilla. 20 metrin välein olevilla portailla lastia lisätään yksi 50 kilon säkki kerrallaan.

Paras vetäjä, Tähden Piirros, veti lähes täyden kierroksen eli reilut 19 porrasta. Sen rekeen ehti kertyä 550 kiloa lisää.

Valtakunnallinen vetomestaruus on nykymuotoisena järjestetty nyt 11 kertaa. Perinne on kuitenkin vuosikymmenien mittainen. Sääntöjä on vain matkan varrella jouduttu rukkaamaan, kun suomenhevosen jalostus on tuottanut lisää nopeutta, joka näkyy vetokoetta edeltävissä ravi- ja käyntikokeissa.

Vaikka suomenhevoseen on tullut lisää urheilullisuutta, tämä osoittaa, että parhaiden vetokyky ja sitkeys on säilynyt, Peltonen ihastelee.

Kisan konkari, 20-vuotias Vilpotar tuli jäähdyttelemään hakeakseen sen viime vuonna voittaman Hilppa-palkinnon kotiin. Reissu ei ollut turha: kaksinkertainen vetomestari ylsi sijalle neljä vain 0,1 pistettä pronssin hävinneenä.

Hilppa-kiertopalkinnon Vilpotar ja Markku Mässeli ansaitsivat kerättyään kymmenen vuoden kilpailuista korkeimmat yhteispisteet. Sille tiukan vastuksen antoivat yhteiskisassa Luomutar ja Mikko Uusimäki, jotka osallistuivat nyt peräti 11. kerran peräkkäin kolmiosaiseen vaativaan kilpaan.

Hevosen ja eläinten käsittelyn kansainvälisestikin tunnettu kouluttaja Tuire Kaimio seurasi kilpailua hyvillä mielin. Työhevoskisan osallistujat ovat hänen mukaansa roolimalleja siitä, kuinka suomenhevosta on osattu ja osataan käsitellä hyvin ja kestävästi.

"Nämä hevoset osaavat hommansa ja niiden työskentely ohjastajien kanssa osoittaa, kuinka paljon ne luottavat ihmiseen."

Vaikka reessä olevan kuorman veto hiekalla voi näyttää hurjalta, hevoselta ei pyydetä yhtään enempää kuin minkä se pystyy antamaan. "Hevosta ei voi pakottaa. Ne ovat viisaita ja tietävät tarkkaan, mitä niiltä odotetaan. Jos hevonen ei enää pysty vetämään, se ei pysty vetämään", Kaimio arvioi näkemäänsä.

Hänestä on erittäin tärkeää, että hevosmiestaitoa ja perinnettä säilytetään. "Jos osaamisen ketju katkeaa, sitä ei voi millään korvata."

Uusi Siro-palkinto jatkaa samoilla, hevosen pitkäaikaista käyttöä tavoittelevilla säännöillä työhevosmestaruuksissa. Siihen ensimmäisen kiinnityksen sai siis Tähden Piirros. Siro on Anton Ravander-Rauaksen veistämä näköispatsas vuoden 1944 valtakunnan puunajomestarista.

Palkinnon ovat lahjoittaneet Eduskunnan hevosystäväinseura ja Hippos. Sen luovutti voittajavaljakolle kansanedustajien hevosseuran perustajajäsen Pekka Vilkuna.

Osanottajia oli yhteensä 13, joista ilahduttavasti neljä hevosta ja kolme ohjastajaa olivat ensikertalaisia.

Suomenhevosen juhlavuoden kilpailun järjestivät Suomen hippos, Hämeen hevosjalostusliitto, Hevosopisto ja Ypäjän hevosystäväinseura. Se oli osa Ypäjällä viikonvaihteessa pidettävää kansainvälistä hevosalan tapaamista, jonka teemana oli hevosten hyvinvointi.

Konferenssin ansiosta kisa keräsi myös normaalia runsaamman yleisön. Parhaimmillaan sitä seurasi noin tuhat henkeä.

Kilpailun viisi parasta:

1. Tähden Piirros, yhteispisteet 31,5 (ravi 4- käynti 5- veto 22,5), kasvattaja - omistaja - ohjastaja Kauko Tuominen, Sysmä, hoitaja Sanna Mäkäräinen

2. Leonida, 30,0 pistettä, (5 + 4 + 21,0), omistaja Matti ja Tarja Pakarinen, Rautalampi, ohjastaja Matti Pakarinen, hoitaja: Tarja, Veera ja Viivi Pakarinen, kasvattaja Aira Soosalu, Joroinen

3. Lukon Mimmi, 26,2 pistettä (5 + 3 + 18,2), omistaja - ohjastaja Jarmo Korkeaniemi, Halsua, hoitaja Maire Pulkkinen, kasvattaja Matti Keto, Veteli

4. Vilpotar, 25,1 pistettä, kasvattaja - omistaja - ohjastaja - hoitaja Markku Mässeli, Virolahti

5. Luomutar, 25,6 pistettä, omistaja - ohjastaja Mikko Uusimäki, Kokkola, kasvattaja Immo Uusimäki, Kokkola

Työhevosmestaruuksien tulokset

Kuvagalleria täydentyy illan aikana.