Televisiot auki: Katja Karjalainen kisaa paralympialaisissa kolmatta ja viimeistä kertaa

Katja Karjalainen ja High Flow aloittivat Rio de janeiron paralympialaisten ratsastuksessa hienosti maanantaina. Kaksikko oli kuudes joukkuekilpailussa, jonka hän ratsasti ensisijaisesti saadakseen tuntumaa tuomareihin ja kilpailuolosuhteisiin.

Paralympialaiset avattiin sunnuntaina ja Karjalainen johdatti Suomen joukkueen seremonioihin lipunkantajana. Joukkuetoverit valitsivat hänet kunniatehtävään yksimielisesti. Karjalainen on joukkueen kokeneimpia urheilijoita: hänellä on kaksista edellisistä kisoista hopeamitali (Lontossa hevosella Rosie) ja neljäs tila (Pekingissä ratsuna Callan).

Toopeksi kutsutun nykyisen kilpakumppaninsa kanssa Katja Karjalainen on tehnyt töitä vain reilun vuoden. Viime kesän Euroopan mestaruuksissa kaksikko oli jo hyvällä tasolla: sijoitukset 6:s, 7:s ja 8:s.

Näkövammaisen Katja Karjalaisen luokka 1A käydään kokonaan käynnissä. Henkilökohtainen mestaruusohjelma esitetään torstaina. Yhdeksän parasta ratsukkoa nähdään perjantaina kilpailemassa musiikin tahtiin suoritettavassa kür-luokassa.

High Flow´n aiempi omistaja ja sitä Riossa hoitava kouluratsastaja Sara Maattola-Lindholm toteaa Hevosurheilussa (9.9.), että hän arvostaa pararatsastajien tapaa tutustua hevoseen.

"Terveet haluavat hevosen ja tuloset, mutta eivät halua päästä hevosen psyykeeseen. Mitä vähemmän ihmisillä on käytössään voimaa, sitä enemmän heidän on tehtävä henkistä yhteistyötä hevosen kanssa. Siinä on pararatsastuksen kauneus."

Maattola-Lindholm pitää myös pelkän käynnin ratsastamista kouluratsastuksessa vaadittavassa muodossa ja hyvässä asennossa itse asiassa vaativampana kuin normaalia kouluratsastusta, jossa eri askellajit vaihtelevat.

Suomella ei ollut paralympialaisissa ratsastuksessa joukkuetta. Karjalaisen lisäksi osallistumisoikeuden lunastanut Jaana Kivimäki joutui valitettavasti tekemään päätöksen jäädä kotimaahan loukkaantumisen vuoksi vain vähän ennen kisamatkan alkua.

Katja Karjalainen on kertonut päättävänsä lähes 20 vuotta kestäneen urheilu-uransa Rioon. Jaana Kivimäki sen sijaan jatkaa edelleen.

Karjalaisen mukana ovat Maattola-Lindholmin lisäksi henkilökohtainen avustaja Tanja Takkula ja maajoukkuevalmentaja Janne Bergh.

Kotimaassa Karjalaisen henkilökohtainen valmentaja on Riitta Holopainen.

Kilpailu käydään torstaina kello 20 ja perjantaina kello 20.10 alkaen. Yle lähettää koosteet TV2:ssa kello 23.30 torstaina ja lauantain vastaisena yönä kello 00.30. Uusintoja on nähtävissä aamulähetyksissä.