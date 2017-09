Toto76-vihje: Holttiselta Vermon jackpot-kierroksen jokerikortit

Karsintavoittajista vakuuttavimmat olivat Next Direction, Benjamin Evo ja Callela Eliza. Kiilaa suosikkirintamaan lyö nousukuntoinen Whole Lotta Love.

Juuso Holttisen valmentama ruuna murtautui viime kauden lopulla ikäluokan eturiviin. Arvokkain täysosuma tuli Kasvattajakruunusta.

Tänä vuonna Whole Lotta Loven meno on heitellyt valoista varjoihin. Epäonnistumisia on tullut yhtä paljon kuin onnistumisia.

"Ruunalla on ollut etupolvien kanssa ongelmia. Keväällä ajettiin kaksi lähtöä käsittävä Kuopio Stakes, mikä osoittautui virheeksi. Sen jälkeen alkoi tulla laukkoja", valaisee Holttinen.

Kauden pääkisan alla on löytynyt jälleen oikea sävel.

"Whole Lotta Loven terveystilanne on nyt hyvä. Ruuna teki Derby-karsinnassa kauden parhaan juoksunsa. Uskon, että finaalissa on odotettavissa vielä selvästi parempaa."

Lisäpontta haetaan kenkien riisumisella.

"Kenkien riisumisesta on Whole Lotta Lovelle iso apu. Kavioita on kasvateltu, ja vuoden tärkeimpään kisaan ladataan kaikki peliin."

Raviurheilu on suhdanneherkkää hommaa. Whole Lotta Loven hyvyys tuntuu monelta unohtuneen, mutta valmentajalta ei.

"Uskon vakaasti, että ruuna pystyy Derbyssä neljän joukkoon."

Lahden Jokimaalla valmentavalla Holttisella on Vermon kierrokselle myös toinen yllättäjäehdokas. Avauskohteen Top of the World tykitti Holttiselta kesäkuun alussa debytoidessaan Killerin Eliitin voittoon. Sen jälkeen on vastustanut.

"Hevonen jatkaa huippukunnossa, mutta lähtöradat ovat olleet onnettomia. Ei paikka häävi ole lauantainakaan, mutta jos juoksu jotenkuten onnistuu, ruuna kirii korkealle. Vermossa mennään ilman kenkiä."

Viimeksi Top of the World lankesi lähtölaukalle. Siihen oli selvä syy.

"Kiihdytyksessä oli ahdasta. Ruunan jalka osui kilpakumppanin kärryyn."

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 1,7,6,2,4 (8,3)

Lähtö 2: 4,1,2,10,11,6 (12,3)

Lähtö 3: 8 Välähdys (5,1)

Lähtö 4: 1 T.T. Avot (3,12)

Lähtö 5: 3,2,1,5 (9,11)

Lähtö 6: 4,1,5,6,9 (11,8)

Lähtö 7: 1,7 (9,5)

1200 riviä x 0,05 euroa = 60 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon väistö

Toto76, lähtö 3: Kaksinkertainen kuningas Köppinen on kisannut urallaan 25 kertaa maililla ja voittanut vain kerran.

Viikon varma

Toto76, lähtö 4: Keulaan nappipaikalta tähtäävä T.T. Avot osaa voittamisen jalon taidon.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 1: Kesäkuussa Killerin Eliitissä jymy-yllättänyt Top of the World jatkaa huippuiskussa.