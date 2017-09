Toto76-vihje: Karsinnan suosikki on finaalin haastaja

Lämminveristen finaali on yksi kilpailuhistorian tasokkaimmista. ME-varsa Hotshot Luca on oikeutettu suosikki, mutta E3-kisan kakkonen Twist of Fate tarjoaa tiukan haasteen.

Kotiradan toivo 3-vuotiaiden taistossa on Gravy Train Web, joka kukisti viime vuonna niin Hotshot Lucan kuin Twist of Faten. Tämä kausi alkoi kuitenkin yskähdellen.

Viimeksi oriilta nähtiin jo pirteämpää menoa, mutta taustavoimat ottavat silti haastajan osan nöyrinä vastaan.

"Gravy Train Web parantaa edelleen, mutta lähtö on tasoltaan niin kova, että voitto yllättäisi", linjaa ohjastaja Janne Soronen.

4-vuotiaiden suomenhevosten Oulu Expressissä erottuvat edukseen Vixus ja Raggari. Ensin mainittu lähti karsintaan selvänä suosikkina, mutta altavastaajana startannut Raggari iski kirissä selityksittä edelle. Finaalissa suosikin paineet pinotaankin Raggarin ylle. Vixuksen väki hakee hyvitystä karsintahäviölle.

"Raggari oli sinä päivänä parempi, mutta lauantaina on edessä uusi matsi. Vixus oli karsinnan jälkeen nuutunut. Jotain piilevää pöpöä mahtoi olla elimistössä. Nyt ori on ollut pirteämpi. Vixus on minun suosikkini finaaliin", kommentoi Soronen.

Oulun kierros on kimurantti. Ensimmäinen varma on kovakuntoinen Dear Josie (Toto76-1), joka saattaa päästä rivakkana avaajana keulaan. Toinen ankkuri on Tuulenpoju (Toto76: 3). Oikukas mutta vauhdikas ori sopii loistavasti Markku ”Faari” Hietasen kokeneisiin käsiin.

Yllättäjistä poimitaan esille Boulder Lucky (Toto76: 7). Kiritykin valmentaja Pasi Väisänen kertoi, että ruuna aristeli viimeksi kavioitaan ja laukkasi sen vuoksi. Nyt kengitystä entraillaan. Väisänen uskoi vahvasti menestykseen, vaikka hänen suojattinsa lähdön selvästi vähiten tienannut onkin.

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 7 Dear Josie (1,8)

Lähtö 2: 1,2 (4,3)

Lähtö 3: 10 Tuulenpoju (3,1)

Lähtö 4: 1,2,7,4,10,9,3,5 (6,8)

Lähtö 5: 2,5,8,9,3,4 (7,1)

Lähtö 6: 3,5,2,9 (4,1)

Lähtö 7: 1,10,2,4 (8,9)

1 536 riviä x 0,05 euroa = 76,80 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 3: Hymynkare on huippuiskussa, mutta vahva ori antaa alussa usein muille liikaa tasoitusta.

Viikon varma

Toto76, lähtö 1: Elämänsä kuntoon kohonnut Dear Josie tähtää sopivassa seurassa koko matkan johtoon.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 7: Kirivoimainen Boulder Lucky on vaarallinen ylisarjassakin.