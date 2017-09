Toto76-vihje: "Kriterium on tähtäimessä"

1 Blackened kilpaili koko alkukauden voitoitta ja jäi treenitauolle toukokuussa. Ville Mäkelän suojatti palasi tositoimiin Seinäjoella Kasvattajakruunu-karsinnoissa ja kiri joukon hänniltä voittoon. Tamma oli parempi kuin pitkään aikaan ja saanee finaalissa juosta suosikin takana. Sellaisella juoksulla voittokaan ei saa yllättää.

Harri Koivusen valmennukseen siirtynyt 1 Juiceman on hurjassa vireessä edelleen, vaikka voitot ovat kiertäneet. Juoksut eivät vain ole onnistuneet.

"Hevonen oli huikea viimeksi. Se tsemppasi loppuun saakka, vaikka alkumatka meni hullutteluksi. Normaalina ollessaan sitä on vaikea voittaa", myönsi Hannu Torvinen, joka ohjastaa päätöskohteessa numeroa 2 Sundsvik Mayday.

Toisen kohteen 5 Run For Royalty on Torviselle mieluisa hevonen ja rivin toinen varma.

"Tähtäin on Kriteriumissa ja matkan pitäisi sopia erinomaisesti. Viimeksi se oli hieman oikeaohjainen lopussa, eikä pystynyt kunnolla haastamaan keulahevosta. Uskon sen olevan lauantaina parempi. Se lähtee lujaa ja jaksaa polkea reipasta koko matkan. Siihen on kova luotto. Kolmos kohteen 6 Grace Sundance jäi viimeksi vaille kiritilaa kovassa lähdössä ja pitää huomioida peleissä. Se on mielenkiintoinen hevonen", jatkoi Torvinen.

Toto76-vihje

Toto76-1: 1,3 (9,5)

Toto76-2: 5 Run For Royalty (11,6)

Toto76-3: 6,7,8,9,15,4,2,13,10 (12,11)

Toto76-4: 2,10,4,11,9,1 (7,6)

Toto76-5: 6,3,2,1,9 (5,10)

Toto76-6: 2,1 (9,3)

Toto76-7: 1 Juiceman (2,9)

1080 riviä x 0,05e = 54e

Viikon Varma

Toto76-7 1 Juiceman

Revitti viimeksi keulaan ja veti kierroksen 10-vauhtia. Taisteli upeasti kolmanneksi.

Viikon Väistö

Toto76-6 3 Roheryn

Ei pääse keulapaikalle ja juoksusta voi tulla liian vaativa.

Viikon Idea

Toto76-4 4 Liekin Muisto

Vahvassa vireessä kilpaileva ruuna saa rattailleen Jukka Torvisen.