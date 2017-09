Toto76-vihje: Tähtiheili ja BWT Burnin Alive Villinmiehen Tammakilpojen valttikortit

Lämminveristen puolella nousee rankingin kärkeen keulaan karauttava BWT Burnin Alive, mutta Tuomas Korvenojan tamman seuraksi lapulle liitetään kohisevassa nousukunnossa kisaava Free Me ja loppua tulisesti riuhtova Juliet Ale.

Vihjerivin toinen tukipilari on Kultadivisioonan Top of the World. Kanuunakirin Vermossa kehittänyt ruuna on loistopaikalla. Ruotsissa kilpaillessaan Top of the World oli parhaimmillaan keulasta, mutta Suomessa ruuna ei vielä ole päässyt tuulenhalkojaksi.

"Nyt on tarkoitus koettaa tosissaan keulaan. Jos ohjastaja satsaa, ruunan pitäisi lähteä oikein kovaa", miettii valmentaja Juuso Holttinen.

Top of the World on yksi parhaista Suomessa kilpailevista lämminverisistä. Vaikka esitykset ovat olleet Holttisen valmennuksesta käsin kiitettäviä, saattaa vieläkin parempaa olla tiedossa.

"Ruuna oli alkuviikon treeneissä niin makean tuntuinen, että ilman muuta voitto mielessä lähdetään Lappeeseen."

Varusteet ovat Holttisen mukaan hyväksi havaitut eli jenkkimallin kärryt perään ja vetolaput päähän. Lisäksi kenkiä riisutaan tarpeen ja tilanteen mukaan.

Vaikka vastustaja Top of the Worldin kiihdytyksessä pääsisikin yllättämään, eivät mahdollisuudet ole valmentajan mielestä siltikään menneet.

"Kuski voi nostaa siinä tapauksessa vaikka johtavan rinnalle. Kyllä ruuna jaksaa nykyvireessä rutistaa."

Holttisella on lähdössä toinenkin treenattava, Stormysky. Ruuna on suorastaan keulariippuvainen, joten lähtöpaikka torpedoi toiveet menestyksestä.

"Stormysky on kyllä iskussa. Ilmoitan sen ensi keskiviikoksi Vermoon. Jos ruuna saa sinne otollisen lähtöradan, kannattaa se pitää peleissä", Holttinen vihjaa.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 5,1,2 (3,8)

Lähtö 2: 4,7,1,2,10,12 (9,3)

Lähtö 3: 3,5,9,10,11 (6,7)

Lähtö 4: 2 Tähtiheili (1,4)

Lähtö 5: 1,5,9 (2,10)

Lähtö 6: 1 Top of the World (2,6)

Lähtö 7: 1,9,3,2,11 (6,4)

1350 riviä x 0,05 euroa = 67,50 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 2: Wheelie Awake starttaa rajussa ylisarjassa. Keulapaikkakin on tällä kertaa kiven alla.

Viikon varma

Toto76, lähtö 4: Tähtiheili on kilpasiskojaan selvästi etevämpi. Laukka onkin tamman vakavin vastus.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 5: Free Me alkaa olla jälleen huippuvireessä. Kun isoa rahaa jaetaan, on Pekka Korpi paikalla.