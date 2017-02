Turkulaisten valinta: Vuoden turkulainen on hevonen

Hyväntekeväisyyshevonen Kiss My Turku on äänestetty Vuoden 2016 turkulaiseksi. Koivusen tallin valmentama tamma kiri voittoon 1 343 äänellä, mikä on lähes kolmannes annetuista liki 4 400 äänestä.

Lempinimeä Kisu kantavaa ravuria ei kutienkaan nähty palkintoseremonioisa Turun kaupungintalolla tiistaina, vaan palkinnon pokkasivat sen kasvattaja Hannu Nivola, valmentaja Harri Koivunen, hyväntekeväisyyskimpan asioita hoitava Virpi Ylitalo ja hevosenhoitaja Kati Särkelä.

5-vuotias tamma kerää varoja Turun lastenklinikalle vielä tämän vuoden loppuun. Tammaa ylläpitävästä kimpasta on voinut ostaa 300 euron osuuden. Hoito- ja valmennuskulujen yli menevä osa eli arviolta 70 prosenttia kimpan osuusmaksuista lahjoitetaan Turun lastenklinikalle. Sen juoksemat palkintorahat tilitetään sairaalalle lyhentämättöminä.

Hyväntekeväisyyskampanjaa toteuttavat Metsämäen rataa pyörittävä Turun Hippos ja Visit Turku.

Toiseksi Vuoden turkulaisen äänestyksessä sijoittui Meyerin Turun telakan toimitusjohtaja Jan Meyer ja kolmanneksi nettipoliisi, ylikonstaapeli Riku Sukari.