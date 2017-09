Orivarsa River King kirmailee vielä viikon verran alkusyksyn värjäämällä laitumellaan. 15.9. se tarjotaan myyntiin varsahuutokaupassa Ypäjällä.

River Kingin on kasvattanut Spoonriver Stable. Siihen kuuluvat Kyösti Mäntymäki, Tapio Loukko, Antti Muurimäki, Marko Loukko ja Mika Perälä Kauhajoelta sekä Teuvalta Antti Mäntymäki, jonka tallissa varsa on.

Varsalle tehtiin eläinlääkärintarkastus Seinäjoella tiistaina. Nivelissä ei ole irtopaloja ja keuhkot ovat kunnossa. Säkäkorkeus on 152 senttiä ja lautasilta lukema on 155.

"Varsa on ollut jo parikymmentä kertaa aisoissa ja toimii tosi hyvin", Antti Mäntymäki kertoo.

Mäntymäet arvelevat, että uusille Raviliiga-joukkueille hankittavat varsat nostavat huutokaupan hintatasoa ja lisäävät muutenkin mielenkiintoa tapahtumaa kohtaan. Ypäjän Hevosopisto on heidän mielestään hyvä paikka huutokaupalle. Lopullista päätöstä hinnasta, jolla oma kasvatti vaihtaa omistajaa huutokaupassa, ei ole vielä tehty. Antti Mäntymäki arvioi, että sen pitäisi olla noin 10 000 euron luokkaa.

"Yllättävän moni varsa vaihtaa omistajaa jopa alle tekokulujen", hän hämmästelee.

Mäntymäen veljekset ovat pitkän linjan raviurheilijoita. Ensimmäiset omat hevoset tulivat taloon jo 1970-luvulla. Varsoja on tehty ja teetetty vuosikymmenet. Ruotsin varsahuutokaupoistakin niitä on ostettu pari kappaletta.

Nykyinen emätamma Tax Exemption hankittiin alunperin kilpahevoseksi. Aivan parastaan se ei päässyt kilparadoilla näyttämään, mutta siitospuoli vaikuttaa lupaavalta. Ensimmäinen jälkeläinen on 5-vuotias Excalibur It, 1.13,9a. Sen jälkeen tamma jatkoi kilpailemista ja seuraava varsa on River King. Kesällinen tamma on Raja Mirchistä ja nyt Tax Exemption kantaa Like A Prayerista.

"Huonoilla oreilla ei kannata edes yrittää, kilpailu on niin kovaa ja saman vaivan varsan eteen joutuu näkemään", Antin vaimo Sari Mäntymäki sanoo.

"Sukuun on satsattava", Antti Mäntymäki vahvistaa.

Raviurheilun tilanne näyttää heidän silmiinsä valoisalta.

"Palkintotaso on parantunut. Televisiossa ravit ovat mukavasti esillä ja TalkKari-ohjelma on tosi hyvä."

Huutokauppavarsojen luettelo löytyy tästä linkistä