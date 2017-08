Vermo esittää: Kuninkuusraveille erillinen organisaatio – Hippos ja radat osakkaiksi

Tämän vuoden Kuninkuusravien järjestelyt ovat saaneet maan pääradan Vermon väen mietteliääksi.

"Miten säilyttää jatkossa tämä suomalaisen raviurheilun kruunun jalokivi sellaisena vuotuisena juhlana, johon halutaan ehdottomasti mennä?" pohdiskelee raviradan hallituksen puheenjohtaja Juha Lyytinen tapahtuman alla.

Hän kertoo alkavansa kallistua malliin, jossa Kuninkuusravien järjestelyistä vastaisi jonkinlainen Suomen Hippoksen ja ratojen yhteinen organisaatio.

"Se voisi kilpailuttaa ja solmia sopimukset esimerkiksi markkinointiin ja turvapalveluiden järjestämiseen useammalle vuodelle."

Kilpailun perusidea eli kierto maakunnasta toiseen tulisi kuitenkin säilyttää. "Paikkakuntien oma ilme ja erityispiirteet ovat luonnolisesti se osa Kunkkarien rikkautta, jota ei pidä hävittää."

Idea yhteisorganisaatiosta ei ole uusi. Siitä on matkan varrella keskusteltu ennenkin ja malli oli käytössä ensimmäisten vuosikymmenten aikana, kun Suomen ravirengas hoiti järjestelyt.

Nyt ratoja pakottaa avoimeen keskusteluun kustannusten ja tulojen suhde.

Rahapeliyhtiöiden yhdistyttyä Veikkaus tulouttaa radoille vakiosumman pelivaihdosta.

Kuninkuusraveissa on viime vuosina pelattu 4–5 miljoonalla eurolla, ja siitä suurin osa on myyty paikan päällä, mistä on tuloutettu radalle nykyistä selvästi paremman prosentin mukaan.

"Kuninkuusravit ei enää ole sellainen tulonlähde, jollaisena se on totuttu näkemään", Juha Lyytinen sanoo suoraan.

Nykyisellään järjestäjälle jää kolmen päivän tulolähteiksi lipunmyynnin, yhteistyösopimusten sekä ravintolatoiminnan tulot.

Yhteistyösopimuksia on Vermossa tehty sellaistenkin yritysten kanssa, jotka eivät ole aiemmin markkinoineet raviurheilussa, mutta toisaalta ravintolatoiminta on ulkoistettu.

Pitää myös muistaa, että yhteistyökumppanien hankinta on aina verrannollinen myös talousalueen kokoon, Lyytinen huomioi.

Suurtapahtumaan pitää tehdä paljon korjausinvestointeja. "Lisäksi ylimääräisten rakenteiden vuokraaminen ja turva- ja tekniset järjestelyt sekä markkinointipanostukset ovat mittavia."

Juha Lyytinen pitääkin tärkeänä pohtia jatkossa myös lippujen hinnoittelua.

Liian kallis hinta karsii väkeä, kun Suomen kesä on täynnänsä kaikenlaisia tapahtumia. Ravialalla on myös aina pidetty tiukasti kiinni tasapuolisuudesta, että tapahtumassa voivat käydä kaikentuloiset.

Silti nykyisellään "Kunkkarit" on ohjelman kestoon ja laajuuteen nähden kesän halvimpia pääsylipuiltaan, Lyytinen huomauttaa.