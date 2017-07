Vermossa se selviää: Kumman Villen ori on kovempi?

Välähdys harppasi viime vuoden kuninkuuskilpailussa lopullisesti suomenhevosten ykköstasolle. Costello taas oli viime talven kuningas ja on muutenkin ollut yksi vuoden kovimmista ravureista.

Vaikka Costello huilasi viime viikonloppuna juostun Suurmestaruuden Mikkelissä ja Välähdys joutui maalipaalulla taipumaan komeasti kirineelle Camrille, molemmat kuuluvat kuninkuuskisan suosikkeihin Vermossa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Kaksikko on kohdannut aikaisemminkin, mutta kuninkuustaisto on erilainen kuin mikään muu kilpailu. Väkivahva Costello on kisan ensikertalainen, Välähdys taas otti jo viime vuonna tuntumaa kauden raastavimpaan koitokseen.

Turussa Ville Korjuksen suojatti oli kokonaiskisan viides 2,6 sekuntia ravikuningas Vitterille hävinneenä. Tulokseen sisältyi kosolti jossiteltavaa, sillä Välähdys käytännössä menetti pelinsä mailin lähtölaukkaan.

Hullumies lähti ulkopuolelta pikkuisen kovempaa kuin tämä, ja vaikka siinä ei sinänsä ollut mitään häiriötä, Välähdys lähti väistämään sisäänpäin. Meillä osui kärryt yhteen Vitterin kanssa, ja siitä tuli laukka, Ville Korjus kertaa.

Balsamia haavoille toi päätösmatkan komea voitto.

"Tietysti fiilis oli hyvä, kun voitettiin viimeinen matka, mutta olihan siinä sellainenkin mieli, että miten olisi käynyt ilman sitä laukkaa. Kolmen kilometrin hyvä suoritus kuitenkin pelasti päivän aika pitkälti", Ville Korjus muistuttaa.

Ville Herttua korostaa Costellon tulevan Vermon kuninkuuskisaan tunnustelevalla mielellä.

Olen alun perinkin sanonut, että tämä vuosi on meille oppivuosi ykköstasolla, enkä ole muuttanut sitä kantaani, Herttua painottaa.

"Kuninkuuskisa on niin kunnioitettava kisa, ettei siihen lähdetä kuin tavallisiin raveihin."

Villen oriilla ja Villen oriilla on paljon yhteistä. Molemmat ovat kahdeksanvuotiaita, molempien valmentaja-Villet ovat varsinaiselta ammatiltaan kengitysseppiä ja molemmat ovat kotiväkensä ehdottomia silmäteriä.

Merkittävä ero kuitenkin on siinä, että Costellon ohjissa on ammattikuski Risto Tupamäki, kun Ville Korjus taas on ajanut Välähdyksen kaikki startit itse.

Varmaan lopputulos voisi paikoin olla parempi, jos kuskina olisi paljon ajava ammattilainen. Itse olen aika optimistinen, ja aina oletan voittavani, Ville Korjus kertoo.

"Toisaalta, kun tiedän hevosen olevan hyvä ja tiedän sen olevan hyvin valmennettu, niin miksi en ajaisi itse. Minusta on paljon hauskempaa ajaa itse, kuin jännittää radan varressa."

Ville Herttua on ajanut Costellolla itsekin yli 30 starttia, mutta on luovuttanut ohjat nyt suosiolla ammattilaisille.

"Tykkään kyllä kilvanajosta, mutta kun on löytynyt noin hyvä yhteistyökumppani kuin Risto, paineet omaan ajamiseen ovat vain vähentyneet. Hänen kanssaan kaikki tekeminen on ollut mutkatonta sekä radalla että sen ulkopuolella. Luulen, että itse voisin olla turhan varovainen, kun ottaisin tilanteita varman päälle", Ville Herttua kertoo.

Toinen ero on siitoskäytössä. Costello on ensimmäistä kauttaan astutuspuuhissa ja se on ollut maan suosituimpia oriita. Välähdys taas on keskittynyt kilpailemiseen.

Siihenkin nähden Costello on mennyt käsittämättömän hyvin, että kesäkaudella valmennus on ollut oikeastaan vain astutustoimintaa tukevaa liikuttamista, Ville Herttua huomauttaa.