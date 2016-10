Video: Unto Varis aloitti hevosenomistajana huipulta - "Raha, joka tässä saatiin, se ei ole mitään - se on se tunne"

Lauantaina Kriterium-voiton vienyt Ellin Sisu on hankasalmelaisen osaomistajansa Unto Variksen ensimmäinen hevonen. Orin ura on tuonut 11 startista 10 voittoa mukaan lukien kaikki 4-vuotiskauden tärkeimmät kasvattajakisat.

"Yks talvi kuljettiin raveissa Paulin ja Lauran kanssa. Ne koko talven puhui, että lähde porukkaan. Minä siihen, että en minä enää tällä iällä lähe, se on nuorempien hommia", 75-vuotias Varis kertoo nauraen Kari Lähdekorven haastattelussa.

Mieluinen varsa löytyi kuitenkin Jussi Virtasen kasvatista Tampereelta. "Ja tässä ollaan."

"Se raha, joka tässä saatiin, se ei ole mitään. Se on se tunne", mies myhäilee Kriterium-pokaalien kanssa.

Kriteriumin ykkössija tuotti neljälle omistajalle yhteensä 47 500 euroa.

Pauli Raivio on Ellin Sisun ja useampien muidenkin nuorten suomenhevosten menestynyt valmentaja Hankasalmelta. Tytär Laura Raivio hoitaa Ellin Sisua.

Pauli Raivio myöntää MT:lle jallittaneensa Untoa pitkään kimppaan, kun tämä tuttuna miehenä on kulkenyt usein pitkillä kilpailumatkoilla seurana.

"Sanoin, että jos edes yhden jalan omistaisit", hauskoista jutuistaan tunnettu valmentaja myhäili tiistaina.

Lopulta Unto suostui, kun löytyi mieleinen varsa.

Ellin Sisun muut omistajat ovat Raivio itse sekä Teemu Liimatainen ja Erkki Rossi. Kaikki omistajat asuvat Hankasalmella tai Konnevedellä Keski-Suomessa.

Kari Lähdekorven ja Jukka Heiskalan tuottama TalkKari-ohjelma esittelee Teivon lauantain raveista ihmisiä hevosten takaa.

Heti ohjelman alussa nähdään myös harvinainen haastattelu, kun suurkilpailutuomarit Jari Tuomi ja Petri Nurmo kertovat työstään.

Lue ja katso myös:

