Älä tee tätä mokaa, kun puhut teinille seksistä

Seksiä ja alastomuutta ei voi pimittää suomalaiselta lapselta ja nuorelta vuonna 2017. Useimmilla on älykännykkä, ja iltapäivälehtien uutisvirrassa vilisee ”kuumia kuvia” paljastavista minimekoista, pepuista ja tisseistä sekä vinkkejä vaihteleviin seksiasentoihin. Edes ensirintaliivejä ei myydä ilman toppauksia.

Miten tämä vaikuttaa nuoriin? Peuhaavatko jo alakouluikäiset vällyissä koulun jälkeen? Kuinka aikuisen pitäisi käsitellä seksiasioita lastensa kanssa? Mitä nuori odottaa?

Ei ainakaan kondomia kouraan ensitreffeille, vaikka niin moni aikuinen hädissään tekeekin. Se johtuu siitä, että aikuinen on kokenut jo kaiken ja että elämme seksikylläisyyden keskellä.

Nuori sen sijaan on hämillään ja pitää vanhempaansa ymmärtämättömänä idioottina, joka ei ymmärrä seurustelusta mitään.

Nuorelle kannattaakin ennen kaikkea puhua, sanoo tietokirjailija, kätilö ja terveydenhoitaja Erja Korteniemi-Poikela.

”Mitä enemmän jo päiväkoti-ikäisille sallitaan oman kehon tutkiminen ja opetetaan puhumaan siitä oikeilla nimillä, sitä enemmän he oppivat itsekin arvostamaan kehoaan ja pitämään siitä huolta.”

Jo pienille lapsille on tarjolla sukupuoliasioita käsitteleviä kirjoja. Isommille kouluvalistus on tärkeää, mutta vanhempienkin tulee tarjota kiinnostavaa tietoa, vaikkapa kirjoista. Korteniemi-Poikela on kirjoittanut valistuskirjoja tytöille, pojille, naisille ja opettajille yhdessä lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren kanssa.

Kirjoja? Eiväthän nykynuoret lue.

”Kyllä lukevat! Yhdelläkin työkaverillani on kolme poikaa ja pojille tarkoitettu Legopalikoista leopardikalsareihin -kirja. Kukaan perheen pojista ei kuulemma koskaan lukenut kirjaa, mutta aina se liikkui, ja löytyi vessasta, sängyn alta ja milloin mistäkin.”

Seksuaalinen kehitys ei ole vain matka ensisuudelmasta ensimmäiseen yhdyntään. Siksi vanhemmankin on tärkeää muistella omaa nuoruuttaan ja seurustelun etenemistä.

Korteniemi-Poikelan ja Cacciatoren Portaita pitkin -kirjassa vaiheita on yhdeksän, ja ihminen etenee niillä pikkulapsen ihastumisesta omaan vanhempaansa, isomman lapsen salaiseen ihastukseen, viestittelyyn, käsi kädessä kävelyyn ja kosketteluun ensin vaatteiden päältä ja sitten alta. Jokainen porras kihelmöi, kun edetään hitaasti ja maltetaan nauttia.

Tärkeää on muistaa, että jokainen ihminen etenee niillä oman kehityksensä tahdissa, että portailla voi peruuttaa vielä aikuisenakin ja että kumppani voi olla menossa aivan eri portaalla.

Korteniemi-Poikelan mukaan riskikäyttäytyminen eli varhaiset yhdynnät ja raskaudet liittyvät siihen, että seksin ajatellaan olevan samaa kuin yhdyntä, koska asioista ei ole puhuttu. Jos oikeaa tietoa ei ole, nuoren ihmisen suhtautuminen omaan kehoon on epävarmaa eikä rajoja osata tai uskalleta vetää.

Luettavaa aiheesta:

Erja Korteniemi-Poikela, Raisa ­Cacciatore: Portaita pitkin. WSOY 2010. Seksuaalisuuden portaat -ajatusmalli, käytännönläheisiä neuvoja vanhemmille lapsen ja nuoren tasapainoiseen seksuaaliseen kehitykseen.

Maaret Kallio: Sopivasti ihana. Kysymyksiä tyttöjen seksuaalisuudesta ja seksistä. WSOY 2012. Kirja vastaa siekailematta kysymyksiin naiseksi kehittymisestä, suutelusta, seksistä, pornosta, isän seksivideoista ja ihastumisesta samaan sukupuoleen, muun muassa. Itsetyydytyksestä puhutaan reilusti, apuna on piirros. (Painos loppu, kysy kirjastosta).

Erja Korteniemi-Poikela, Antti Ryynänen, Juha Ryynänen, Dan Apter, Raisa Cacciatore: Legopalikoista leopardikalsareihin. Tammi 2011. Kirja kertoo, mitä tapahtuu, kun pojasta kasvaa mies. Suorasukaisessa tietopaketissa ovat äänessä aikuiset asiantuntijat ja nuoret miehet. (Painos loppu, kysy kirjastosta)

Pia Brandt, Erja Korteniemi-Poikela, Maarit Tyrkkö, Raisa Cacciatore: Hei beibi, mä oon tulta! Nuoren oma seksikirja. WSOY 2004. Väestöliiton asiantuntijoiden perusteos ja täsmäisku kehittyvästä kehosta murrosikäisille tytöille ja pojille. Kysymyksiä ja vastauksia. (Painos loppu, kysy kirjastosta).

Erja Korteniemi-Poikela ja Raisa Cacciatore: Seksuaalisuuden portaat - Suunnitelmallisen ja ikätasoisen seksuaalikasvatuksen käsikirja seksuaalikasvattajina toimiville opettajille ja ­terveydenhoitajille. Opetushallitus 2015

Susanne Ingman-Friberg, Raisa Cacciatore (toim.): Keho on leikki – Avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä. 2016. Eri asiantuntijoiden artikkeleista koostuva kirja tarjoaa tietoa lapsen seksuaalisesta kehityksestä.

Merja Asikainen: Näin minusta tuli tyttö. readme.fi 2016. Kymmenen julkkista näyttelijä Lotta Lindroosista kenkäsuunnittelija Minna Parikkaan kertoo kasvustaan ja teinivuosistaan, osa raottaa myös seurustelukuvioitaan.

Jenni Pääskysaari: Tyttö sinä olet ja Poika sinä olet. Otava 2015 ja 2016. Taskukokoisia rohkaisukirjoja varhaisnuorille olemaan ylpeitä itsestään, pari sivua seksistä.