33 sai MTK:n kunniamerkin: Mukana Risto Ihamuotila, Raimo Sailas ja Jaana Husu-Kallio

MTK:n liittokokous palkitsi kunniamerkein 33 ansioitunutta toimijaa juhlavuoden liittokokouksessaan Pasilan messukeskuksessa.

Palkittuja olivat muiden muassa MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi, Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, entinen ministeri Raimo Sailas sekä ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Kunniamerkein muistettiin myös Maaseudun Tulevaisuuden toimittajia. Huomioitujen joukossa olivat entinen päätoimittaja Lauri Kontro sekä erikoistoimittaja Jouko Kyytsönen.

Lista kaikista kunniamerkin vastaanottaneista on luettavissa tämän artikkelin lopussa.

Kiitospuheen kunniamerkin vastaanottaneiden puolesta piti Helsingin yliopiston entinen kansleri Risto Ihamuotila.

MTK:n puheenjohtajan, Veikko Ihamuotilan poikana hän varttui maatalouden keskellä ja kiinnostus siihen kantoi yliopistoon asti, jossa Ihamuotila päätyi tarkistamaan nykyisten ja tulevien MTK:laisten tenttipapereita.

"Välillä ihaillen, välillä vähän ihmetellen", hän nauratti yleisöä.

Ihamuotilan nuoruusvuosina maatalouden asema Suomessa oli erilainen. Teuraskarja myytiin osuusteurastamolle, vilja hankkijalle ja puutavara metsäliitolle.

"Maatalous oli ikään kuin saareke, jonka ei tarvinnut välittää siitä mitä muualla maailmassa tapahtuu", hän pohti.

"Suuri rakenteellinen muutos on tapahtunut. Me elämme kuitenkin tätä päivää, ja tulevaisuus on toisenlaisena edessä."

Ihamuotila kuvaili myös EU-jäsenyyden tuoneen mukanaan uusia tukimuotoja ja tarkastajia ilman, että maanviljelijöiden tulotaso olisi kehittynyt niin, kuin sen olisi pitänyt.

Suomalaisen maatalouden ahdinko korostui Helsingin traktorimarssiin, jonka myötä Ihamuotila havainnoi kaupunkilaistenkin tukevan viljelijöiden asiaa.

Tulevaisuudessa hän näkee suomalaisella maataloudella kuitenkin yhä korostuneemman roolin, kun väestönkasvu ja ilmastonmuutos muokkaavat maailmaa.

Edessä on kuivuutta maailman perinteisissä vilja-aitoissa ja toisaalta pidempiä satokausia Suomessa. Tämä tuo Ihamuotilan mukaan tullessaan uusia tehtäviä, joita valvomaan tarvitaan tehokas toimija.

"Tämä taho ei voi olla oikein kukaan muu kuin MTK, jolle toivon mitä parhainta menestystä myös näissä uusissa tehtävissä."

Kunniamerkin saajat: Juhani Kumpusalo, Risto Airikkala, Jukka Aula, Juha Helander, Päivi Huotari, Jaana Husu-Kallio, Risto Ihamuotila, Heikki Juutinen, Lauri Kontro, Jouko Kyytsönen, Liisa Mäkijärvi, Hannele Pokka, Antti Sahi, Raimo Sailas, Virpi Siitonen, Aatto Ylimartimo, Jaakko Halkilahti, Paavo Myllymäki, Jouni Tuomola, Johanna Kankaanpää, Jari Laukkonen, Yrjö Ojaniemi, Mauno Ylinen, Jouni Jyrinki, Hannu Kainu, Vilho Pasanen, Eero Isomaa, Tauno Uitto, Maarit Hollmen, Markku Pärssinen, Matti Kalsola ja Martti Mäkelä.

