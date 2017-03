70-vuotias koreografi jaksaa edelleen näyttää nuorille balettitanssijoille mallia

"Kello on varttia yli. Hei people..."

Harjoitussalin monikielinen puheensorina hiljenee, kun koreografi Marjo Kuusela korottaa ääntään.

Parikymmentä miestä lämmittelee urheiluvaatteissaan. Jalkoihin kiskotut harjoitustossut ja valtavat peilit kahdella seinällä kielivät siitä, ettei nyt olla missään salibandyharjoituksissa. Täällä tehdään yllätyspiruetteja, ei yllätyskyykkyjä.

Kuuselan eteen ryhmittyvät veljeskatras sekä joukko Toukolan poikia. On aika harjoitella taistelukohtausta Seitsemän veljestä -baletista, jonka ensi-iltaan on enää puolitoista viikkoa.

Marjo Kuusela loi koreografian Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen 1970-luvun lopulla vihreiden arvojen noustessa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kiven romaanissa kuvataan 1800-lukua, jolloin maanviljelyn ja kaupungistumisen keskellä vanhalle luonnosta nauttivalle kulttuurille oli enää vähän elintilaa. Jukolan veljekset kaipaavat luonnon tarjoamaa vapautta ja kammoksuvat yhteiskunnan asettamia rajoitteita.

"He menevät metsään, mutta alkavat hakata sitä saadakseen itselleen mukavamman paikan. Hiljalleen he pistävät kaiken matalaksi. Aleksis Kivi sanoi, että he palasivat takaisin kylään. Minusta se on niin päin, että kylä tuli heidän päälleen", Kuusela sanoo.

Balettia esitettiin vuosina 1980–1982 ja 1985–1986. Kansallisromaanin pariin Kuusela palasi jälleen vuosina 1992 ja 2013. Viimeisimmällä kerralla lavalla oli jo teoksen kolmas tanssijasukupolvi. Koreografiakin oli painunut niin syvälle Kuuselan lihaksiin, että liikkeitä ei juuri tarvinnut haeskella.

Jollain tavalla ympyrä sulkeutuu tänä keväänä, kun Seitsemän veljestä esitetään Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Kuuselan rinnalla tanssijoita harjoittaa nimittäin balettimestari Kimmo Sandell, joka esitti 1980-luvun kokoonpanossa Tuomasta.

"Kirja antaa niin valtavasti aiheita, että voisin tehdä tätä varmaan koko loppuelämäni. No jaa, ei siinä nyt niin kauhean kauan menisi siinä loppuelämässä", syksyllä 70 vuotta täyttänyt Kuusela nauraa niin että silmäkulmat rypistyvät.

Tänä keväänä tanssimassa on lähes sama joukko kuin neljä vuotta sitten. Veljeksistä ainoastaan Atte Kilpinen esittää ensimmäistä kertaa Lauria.

Koska esityksiä on vain viisi, selvitään yhdellä miehityksellä. Kaikki veljekset ovatkin nyt suomalaisia, vaikka Kansallisbaletin tanssijoista puolet on ulkomaalaisia.

Seitsemässä veljeksessä ei etsitä baletille tyypillisiä kauniita liikeratoja, vaan metsässä esiintyviä miehenköriläitä.

"On se joskus vaikeaa ulkolaisille. He miettivät, että mitä ihmettä, eikö tuo ole vähän romuluista", Kuusela naurahtaa.

Kuusela ei halua ohjailla tanssijoitaan liikaa. Koreografia antaa tanssijalle vihjeitä siitä, millaista hahmoa hän esittää, mutta lopulta liike täytyy löytää itsestään.

"Tanssi on siitä vaikea, että se ei ole näyttelemistä. Jos näytteleminen tulee kauhean vahvaksi, se on jo vähän huonoa tanssia."

Harjoitussalissa on kaivettu pitkät puukepit esille. Tuomas eli Tuukka Piitulainen ja yksi Toukolan pojista (Christopher Warhuus) antautuvat hurjaan taistoon.

"Ole varovainen sen kepin kanssa. Tai siis älä tapa ketään", huikkaa Kuusela.

Seuraavaksi lähes kaksimetrinen Warhuus pitäisi hypätä kepin yli kepeästi kuin se olisi hyppynaru. Kesken ilmalennon hän on kompastua karahkaan.

"Careful, varovasti", Kuusela huudahtaa.

Toisella yrityksellä Warhuus pääsee jo sujuvammin kepin yli. Tanssijat antautuvat spontaaneihin taputuksiin.

Ensi-iltaan on puolitoista viikkoa. Vielä on paljon tehtävää.

"Olemme todella huonossa vaiheessa, mehän vasta harjoittelemme", Kuusela sanoo ja jatkaa urakkaansa tanssijoiden kanssa.

Sellaista se on baletin kulisseissa, treenejä jatketaan kunnes on aika avata salin ovet.

Perjantaina, kun esirippu aukeaa, harjoitukset ovat ohi ja yleisö pääsee vaipumaan Aleksis Kiven luomaan maailmaan. Silloin Warhuus hypähtää sujuvasti keppinsä yli ja Marjo Kuusela voi katsoa jälleen kerran luomustaan tyytyväisenä kulisseista.

Seitsemän Veljestä esitetään Kansallisbaletissa 24.3., 25.3., 29.3., 1.4. ja 7.4. Viimeinen esitys näytetään myös suoratoistona verkossa.