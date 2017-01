70-vuotias taiteilija pitää itsensä virkeänä piirtämällä iskeviä pilapiirroksia ja huumorisarjakuvaa

Mika Mokanen on suomalainen mies. Hän viihtyy kulmapubissa vähän liian hyvin, samoin kuin ruokapöydässä. Lorvilahtelainen Mika köllöttelee usein sohvalla ja käyttää lenkkareita juhla­tilaisuuksissa.

”Se on peruskundi, joka naureskelee vähän kaikille asioille ja mokailee aika rankasti”, kertoo sarjakuvahahmon isä Heimo Suomalainen.

Mikan esikuviksi Suomalainen mainitsee 1980-luvulla suositun Tankki täyteen -televisiosarjan konstaapeli Reinikaisen.

Hahmo aloittaa seikkailunsa Maaseudun Tulevaisuuden paperilehdessä tänään ja ilmestyy maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Mika Mokanen sai alkunsa vuonna 1998, ja Suomalainen piirsi sitä aina vuoteen 2003. Valmiita strippejä on kertynyt vuosien saatossa yli 1 500.

Nyt eläkkeellä ollessaan hän on herättänyt Mikan 12 vuoden jälkeen taas henkiin.

”Tämä on oikeastaan harrastus. Pysyy virkeänä”, hän kertoo. Sarjakuvahahmon vuosien hiljaiselon aikana Suomalainen on kerännyt uusia ideoita muistiin. Niitä pompahtaa milloin mistäkin, usein radiosta ja lehdistä.

Lisäksi kuluvan vuoden aikana nähdään vanhoja strippejä, jotka on päivitetty ajankohtaisiksi.

Mikan kanssa toilailee hänen paras ystävänsä Ykä, jolle alkoholi maistuu vielä Mikaakin paremmin. Kaksikko notkuu usein pubissa.

”Minä itse en ole ollenkaan sellainen tyyppi”, Suomalainen kertoo. 70-vuotias hyvinkääläinen pitää kunnostaan hyvää huolta juoksemalla ja pyöräilemällä.

Mikalla on sarjakuvassa myös vaimo Mervi ja poika Jari, joka on isänsä täysi vastakohta. Mika on töissä Klopal Oy:ssä, joka valmistaa järjettömiä tuotteita kuten soutukäyttöistä sähköpostia ja puhelin-silitysrautoja.

Stripeissä esiintyvä huumori liittyy usein monimerkityksisiin sanoihin, sillä verbaalinen huumori kiinnostaa Suomalaista.

Myös yhteiskunnallisia aiheita Suomainen piirtää. Hänen toinen sarjakuvansa Sopulistit alkaa ilmestyä perjantaisin MT:ssä. Nimi on väännös populisteista ja sopuleista, joihin toimittajia on usein verrattu.

Sopulistit on pilakuvan ja sarjakuvan välimuoto, joka kommentoi politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia.

Ajankohtaisista puheen­aiheista Suomalainen pysyy kärryllä seuraamalla aktiivisesti mediaa, erityisesti Helsingin Sanomia.

”Tärkeintä on ajankohtaisuus. Että se ikään kuin iskee muuhun uutisvirtaan.”