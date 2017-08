Aarre: Pelastuskoiralta vaaditaan kestävyyttä – etsinnässä voi tulla tilanne, jota ei ole pystytty harjoittelemaan

Myrskylän Pelastuskoirien harjoituksissa on kahdeksan koirakkoa eli ohjaajaa koirineen. Suurin osa harjoittelee jälkeä, muutama hakua. Jäljestäessään koira seuraa ihmisen maastoon jättämää jälkeä pää alhaalla. Ohjaaja seuraa koiraa pitkästä hihnasta kiinni pitäen.

Vapaa mutta ohjaajansa käskyttämä hakukoira puolestaan etsii ihmistä ilmavainunsa avulla. Se nuuhkii ilmaa pää korkealla ja havainnoi ilman mukana liikkuvat hajut.

Harjoituksissa eksynyttä näyttelee maalimies, joka kulkee koiran taidoille sopivan reitin maastossa. Maalimies jää suoraan jäljen päähän tai palaa sinne myöhemmin eri reittiä, jolloin koiran hakema jälki saa vanheta.

Askolalainen Seija Haapamäki on tullut harjoitukseen 2-vuotiaan hovawartnarttu Eekan kanssa. Hän on ottanut Eekan auton kuljetushäkistä, verrytellyt lyhyen lenkin sen kanssa, pukenut sille harjoituksissa käytettävät valjaat ja antanut Eekalle etsintäkäskyn lähellä maalimiehen kulkeman reitin alkupäätä.

Koiraa ei viedä suoraan jäljelle, vaan sen annetaan etsiä eli nostaa jälki itse. Eeka haistelee maata, laajentaa etsittävää aluetta, ja yhtäkkiä se lähtee innolla tiettyyn suuntaan.

Nyt löytyi jälki, Seija hihkaisee ja laskee liinan pitkäksi. Eeka rynnistää nenä maassa syvemmälle metsään.

Jäljestä on tehty melko lyhyt eikä kovin mutkitteleva, koska Eeka on vielä pelastuskoiratiensä alussa.

Eekalla on erittäin hyvä nenä ja sen työmoraali on korkea, mutta en halua ahnehtia liikaa sen kanssa. Haluan, että sen into säilyy, Seija kertoo.

Jokainen harjoituskerta edistää kehitystä kohti valmista pelastuskoiraa. Kaikki etsinnän vaiheet eivät välttämättä mene hyvin joka kerta. Silloin voidaan palata helpommalle tasolle ja kerrata asioita.

Pelastuskoiran ja sen ohjaajan tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvä fyysinen kunto, yhteistyö ja koiran halu löytää kadonnut ihminen, tiivistää Suomen Pelastuskoiraliiton toiminnanjohtaja Mika Soininen.

Tarvitaan kestävyyttä, kun eksynyttä etsitään tuntikausia raskaissakin olosuhteissa. Yhteistyö on koiran ja ohjaajan kykyä lukea toisiaan. Toisaalta ohjaaja motivoi ja tulkitsee koiraansa, toisaalta koira haluaa aktiivisesti ilmaista havaintonsa ohjaajalleen.

Tapahtumat eivät ole ennakoitavissa. Etsinnässä voi tulla eteen tilanne, jota ei ole pystytty harjoittelemaan ollenkaan, Soininen toteaa.

Lue koko juttu Aarteen sivuilta. Jutusta selviää muun muassa, miten koiraharjoittelijat selvisivät treenistä ja milloin koira pääsee tosielämän etsintöihin?

Aarre: Nenä löytää kadonneen – pelastuskoiran tie hälytyskoiraksi vaatii paljon harjoittelua