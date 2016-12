Aasialaiset turistit alkavat löytää myös maaseudun Suomessa

Maaseudulla sijaitsevia matkailuyrityksiä arvioidaan olevan kaikkiaan noin 5 000.

”Niistä noin 1 500 toimii maatilojen yhteydessä. Tarjontaa on laidasta laitaan, alkaen yhden mökin vuokrauksesta kokonaan päätoimiseen matkailuyrittämiseen”, kertoo palveluyrittäjyyden ja maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto MTK:sta.

Ulkomaisista vierailijoista yhä useampi tulee yhä idempää. Aasiasta saapuu ryhmien ohella nykyään myös omatoimimatkailijoita, ja se heijastuu Suomen maaseudullekin.

Uusi tilanne lisää tarvetta perehtyä niin laajentuvan asiakaskunnan kulttuureihin kuin palveluiden kehittämiseenkin. Aallon mielestä yksi tuotteistuskohde on yhdistää maatilojen huonemajoitus ohjelma- ja ruokapalveluihin. Sillä saralla on paljon mahdollisuuksia ja paljon parannettavaa.

”Kehittäminen vaatii tietysti investointeja. Tämän päivän matkailijat haluavat yleensä vessan ja suihkun omaan huoneeseen. Mökkipuolella tuo on selkeämpää, mutta huonemajoituksessa pitää täydentää tarjontaa.”

Tarjonta pitää myös saada entistä paremmin esille, Aalto sanoo.

Yksi osa tuota on Matkamaalle.fi-verkkosivuston tuore uudistus. Sivusto esittelee Suomen Maaseutumatkailuyrittäjien yhdistykseen kuuluvat jäsenet palveluittain ja maakunnittain. Napsautuksen päästä löytyvät niiden yhteystiedot.

”Netissä ajan hermolla oleminen on tärkeää”, korostaa Aalto, joka on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n yhteyshenkilö. Yhdistykseen kuuluu tätä nykyä vajaat 200 yritystä.

Jotta asiakkaat löytäisivät maaseudun paikat, Aallon mielestä yrittäjien pitäisi yhä laajemmin jakaa ja päivittää verkossa ja sosiaalisessa mediassa tietojaan palveluista, hinnoista ja vapaista majoituksista.

Ongelma on, että pienissä yrityksissä on vähän väkeä ja paljon hommaa, ja siksi aikaa ei riitä kaikkeen. Hankaluutena on myös se, ettei pienillä maatilamatkailuyrityksillä ole yhtenäistä myyntipalvelua, toisin kuin isoilla majoitusketjuilla.

Matkamaalle.fi-sivustoa hallinnoi Lomalaidun ry, ja palvelu toteutetaan yhteistyössä maaseutumatkailuyrittäjien yhdistyksen kanssa.

Lue MT:n verkkosivuilta myös:

Stressin piinaama ihminen elpyy tuijottamalla rouskuttavaa eläintä Kanniston tilalla.

Lisätietoja:

Suomen Maaseutumatkailu ry:n kotisivut.

Matkamaalle.fi