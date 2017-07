Aikuiset joutuvat huolehtimaan tehosterokotuksistaan itse – moni ei muista

Aikuisen rokotushistorian selvittäminen on vaivalloista, etenkin jos potilas on saanut rokotteita useissa terveydenhuollon toimipaikoissa sekä yksityisellä että julkisella puolella. Suomalaiset aikuiset ovat huonosti perillä saamistaan rokotuksista ja niiden voimassaoloajoista.

"Ihmiset eivät muista niitä. Yleensä kysymme silloin miehiltä, milloin he ovat käyneet armeijan, niin silloin tiedetään, mitä siellä on pistetty. Sen jälkeen kauhean huonosti muistetaan, mitä on laitettu ja missä", sanoo Mehiläisen työterveyshuollon erikoislääkäri Auli Rytivaara.

Tietämättömyys koituu ongelmaksi etenkin kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokotteen kohdalla.

"Käytännössähän aikuisten pitää päivittää kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokote kymmenen vuoden välein, mutta kaikki eivät muista sitäkään tehdä", kertoo Attendon ylilääkäri Helena Liira.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sähköisen Kanta-palvelun tarkoituksena on kerätä kaikkien terveydenhuollon toimijoiden potilastietojärjestelmät saman katon alle. Tällöin yksittäisen terveystoimipisteen ei tarvitsisi enää käyttää aikaa myöskään rokotustietojen selvittelemiseen. Palveluun on myös suunnitteilla näkymä, jonka avulla potilas voi nähdä yhteenvedon saamistaan rokotuksista.

Palvelun Potilastiedon arkisto on tällä hetkellä käytössä kaikissa julkisissa yksiköissä ja lähes kaikissa suurissa ja keskisuurissa yksityisissä yksiköissä.

Terveystalon yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen uskoo, että Kanta-palvelusta kehittyy rokotuksista muistuttava kansallinen järjestelmä.

"Tähän ollaan menossa hyvää vauhtia. Yksityispuolikin on lähiaikoina tulossa tähän mukaan, joten uskon, että kantapohjainen muistuttelu ja tietojen OmaKannassa näkyminen tulee riittävän pian."