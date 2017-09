Aivohuollon tehokolmikko: riittävä uni, lempeä liikunta ja kotimainen perusruoka

Aivot eivät tunne työaikoja. Ne raksuttavat töitä yötä päivää, ja juuri siksi niitä kannattaa huoltaa. Päivisin aivot joutuvat erilaisten haasteiden eteen töissä, kotona ja ihmissuhteissa.

Yöllä aivot eivät nuku, vaan silloin alkaa niiden toinen työpäivä, jolloin ne siirtävät päivän aikana opittuja asioita pitkäkestoiseen muistiin.

Lisäksi ne irrottavat tunteen faktoista, minkä takia päivän aikana koetut harmistukset tuntuvat seuraavana päivänä paljon pienemmiltä. Fysiologisella tasolla aivot poistavat unen aikana kuona-aineita. Se on aikamoinen urakka joka ikinen vuorokausi!

Aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta kertoo, että aivojen perushuolto perustuu riittävään uneen, hyvään syömiseen ja lempeään liikkumiseen. Aivot tarvitsevat erityisesti rauhallista ja laadukasta unta. Tarkkoja univinkkejä on kuitenkin mahdoton antaa, sillä unenhuollon keinot ovat yksilöllisiä.

Hyväksi havaittuja tapoja unensaantiin ja nukkumiseen ovat esimerkiksi koiran kanssa rauhallinen lenkkeily ja saunominen. Saunoa voi vaikka joka ilta, jos se tuntuu parantavan unta.

Lääkkeettömät rauhoittumisen keinot ovat tutkitusti lääkkeellisiä parempia. Nukahtamislääkkeet voivat auttaa nukahtamaan, mutta unenlaatu niiden avulla on huonompi, minkä takia aivot eivät suoriudu yön tehtävistään kunnolla.

Aivot tarvitsevat myös sopivaa polttoainetta, jota tutkitusti saa Itämeren ruokavaliosta. Kotimaiset marjat, juurekset, viljat, sienet, kalat ja riista ovat aivoille herkkua. Aivot nauttivat hyviä rasvahappoja sisältävästä ruuasta, jossa on paljon kuitua ja solujen vanhenemista hidastavia antioksidantteja.

Itämeren ruokavalio päihittää terveellisyydessä osittain jopa paljon kehutun Välimeren ruokavalion. Esimerkiksi rypsiöljyn rasvahappokoostumus on oliiviöljyä parempi ja kaura on terveellisempää kuin vehnä, Huotilainen kertoo.

Aivot siis tykkäävät kotimaisesta perusruuasta, kuten paistetuista muikuista ja perunamuusista. Suomalainen järvikala on mainio hyvien rasvahappojen ja hivenaineiden lähde aivoille.

Päivän mittaan voi juoda myös pari kuppia kahvia tai teetä, koska niillä on tutkitusti hyviä vaikutuksia muistitoimintoihin.

Liikunta virkistää aivoja ja auttaa niitä palautumaan. Lisäksi se auttaa löytämään ongelmiin uudenlaisia ratkaisuja.

Aivojen huollon kannalta ei kuitenkaan tarvita joka päivä hikijumppaa, vaan lempeä liikunta riittää. Kävely metsässä tai muualla luonnossa elvyttää päivän töistä. Raskas fyysinen työ voi kuitenkin vaatia myös muuta kehoa huoltavaa liikuntaa, kuten venyttelyä.

Aivojen kannalta tärkeintä on, että vapaa-aika ei kulu kokonaan sohvalla maaten.

Käveleminen tai muu yksinkertainen hyötyliikunta, kuten nurmikon leikkaaminen tai talon maalaaminen voivat vapauttaa aivojen kognitiivista kapasiteettia luovaan ongelmanratkaisuun. Kun aivot toistavat jotakin fyysistä tehtävää, jonka ne jo osaavat hyvin, ne voivat vapauttaa voimavaroja muihin tehtäviin.

Usein ihminen ei itse ole tietoinen, että aivot pähkäilevät jonkin ongelman kimpussa. Uusi idea vain pulpahtaa mieleen esimerkiksi kesken maalaamissession.

Huotilainen on huolestunut luovan ongelmanratkaisun vähenemisestä työpaikoilla. Jos tauot karsitaan minimiin ja kaikki energia menee arjen pyörittämiseen, työelämästä tulee aivotutkijan silmin täysin katastrofaalista.

Kukaan ei pääse omaan parhaaseensa ilman riittäviä verryttelytaukoja. Luovuus vaatii tilaa ja aikaa.

Vaikka nukkuminen, syöminen ja liikkuminen olisivat kunnossa, aivot saattavat silti voida huonosti. Aivot tarvitsevat ympärilleen toisia aivoja, eli ihmiset on luotu elämään toisten ihmisten kanssa ja yhdessä tavoittelemaan tärkeäksi kokemiaan asioita. Jos aivot eivät saa tarpeeksi ärsykkeitä toisten ihmisten kasvoista, äänistä ja kosketuksesta, ne voivat todella huonosti.

Kotihoidossa olevista yksinäisistä vanhuksista on havaittu, että heillä on paljon masennusoireita ja heidän ajattelunsa on muita kielteisempää. Sosiaalisten suhteiden vaaliminen on äärimmäisen tärkeää, Huotilainen kertoo.