AL: Joka viides koira ja kissa jätetään rokottamatta

Suurin elänlääkäriketju Evidensia on teettänyt kuluttajakyselyn, jonka perusteella joka viides koiran ja kissan omistaja on jättänyt lemmikkinsä rokottamatta. Syynä on liian korkeana pidetty hinta, uutisoi Aamulehti.

Nyt ketju kampanjoi lemmikkien rokottamista ja perusterveystutkimusta halvimmillaan 39 eurolla.

Kuluttajaliitto vertaili vuosi sitten keväällä 55 yksityisen eläinlääkäriaseman hinnoittelua. Edullisin nelosrokote oli 48 euroa, kalleimmillaan se maksoi liki 100 euroa, Aamulehti kertoo.

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n Hämeen ja Pirkanmaan aluepäällikkö Hanna-Leena Saarinen pitää rokotusten laiminyömistä huolestuttavana. Lemmikkien tautien ehkäisemisessä keskeistä on hyvä laumaimmuniteetti.

Nelosrokote suojaa voimakasta ripulia aiheuttavaa parvovirusta, tarttuvaa maksatulehdusta, penikkatautia ja kennelyskää vastaan.

