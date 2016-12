Animalia moittii Atrian ja HKScanin kampanjaa: "Tehotuotannon mainostaminen kouluissa erityisen röyhkeää"

Animalia myöntää tämän vuoden Pro Animalia -palkinnon Facebookin Sipsikaljavegaanit -ryhmälle, joka on järjestön mukaan tehnyt merkittävää työtä veganismin valtavirtaistamiseksi.

"Tämä ryhmä alkoi kaveriporukan tarpeesta saada tietoa kauppojen vegaanivalikoimista. Nyt se vaikuttaa suoraan siihen, mitä tuotteita kaupoissa on", Sonja Koskela ryhmän moderaattoritiimistä kommentoi palkinnonjakotilaisuudessa.

"Olemme olleet itsekin hämmentyneitä siitä, miten ryhmä on kasvanut yli 35 000 jäsenen kokoiseksi. Selvästi sillä on paljon vaikutusta, että ryhmässä ei syyllistetä ketään siitä mitä he syövät, vaan lähestytään veganismia positiivisesti."

Animalia pitää Sipsikaljavegaaneissa erityisen merkittävänä ryhmän saavuttamaa suurta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

"Ryhmä on onnistunut vakuuttamaan kymmenettuhannet ihmiset siitä, että kasvissyönti ei ole porkkanan puremista, vaan se on hyvällä ruualla nautiskelua. Veganismin nousu on näkynyt suoraan myös kauppojen myyntitilastoissa, joissa tietyt vegaaniset valmisteet ovat nousseet monien suosittujen lihavalmisteiden ohi myyntimäärissä. Tämä jos mikä ilahduttaa eläinten ja ympäristön puolesta työskenteleviä", Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä arvioi.

Järjestö myöntää puolestaan Anti Animalia –palkinnon kielteisesti eläimiin vaikuttavasta työstä Atrian ja HKScanin Lihasta-viestintähankkeelle. Hanke toteutti marraskuussa kouluille suunnatun Kotimaisen lihan viikon.

Animalian mielestä hankkeessa jaettiin harhaanjohtavaa sisältöä tuotantoeläinten hyvinvoinnista.

Järjestö pitää tehotuotannon mainostamista kouluissa röyhkeänä.

"On turhauttavaa, että yritysten annetaan markkinoida näin suoraan kouluissa, vaikka kouluja ei saisi käyttää markkinoinnin kanavina. Lasten tulee saada aitoa tietoa siitä, miten omilla kulutustottumuksillaan voi vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ja ympäristönsuojeluun", Kivelä toteaa.

"Tällaiset liha-alan kampanjat yrittävät tehdä mustan valkoiseksi, vaikka lapsille pitäisi nimenomaan tarjota oikeita, kestäviä faktoja eläimistä ja niiden hyvinvoinnista. Toivottavasti enää jatkossa tällaista suoraan lapsiin kohdistuvaa koulukampanjointia ei sallita."